Путин и Си Цзиньпин раскритиковали попытки "некоторых государств" установить глобальную гегемонию.

Китай и Россия объявили о глубоком стратегическом союзе в противовес "пагубному влиянию Соединенных Штатов". Президенты обоих государств подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений в отношении России.

Об этом сообщает Reuters.

Россия выразила поддержку позиции Китая, согласно которой Тайвань является "неотъемлемой частью КНР".

Пекин, в свою очередь, присоединился к призыву нерасширения НАТО и поддержал "гарантии безопасности" Москвы относительно невступления Украины в Альянс.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран... Китайская сторона с пониманием относится и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", – говорится в тексте заявления, размещенном на сайте представительства Путина.

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Как пишет Reuters, оба президента выразили обеспокоенность "продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и размещением ее элементов в разных странах мира".

Не называя Вашингтон, Путин и Си Цзиньпин раскритиковали попытки "некоторых государств" установить глобальную гегемонию, раздувать конфронтацию и "навязывать свои стандарты демократии".

В заявлении также говорится о "твердой взаимной поддержке в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности"; стороны "выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела".

В сфере технологий Россия и Китай заявили о готовности укреплять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и информационной безопасности. Страны считают "неприемлемыми" любые попытки ограничить их суверенное право регулировать национальные сегменты интернета и обеспечивать их безопасность".

Кремль заявил, что стороны также обсудили необходимость по расширению торговли в национальных валютах из-за "непредсказуемости", связанной с долларом.

Что предшествовало

В конце декабря Россия выдвинула Западу ультиматум – "гарантии безопасности" – по нерасширению НАТО, в частности призвала стороны юридически обязаться не брать Украину в Альянс.

Вступление Украины в НАТО Путин называл "красными линиями" РФ, потому что это, по его мнению, угрожает нацбезопасности России.

После многочисленных переговоров РФ и НАТО члены Альянса, а также Вашингтон отказались идти на уступки Кремлю.

Кризис в отношениях РФ с Западом произошел на фоне концентрации российских войск вокруг Украины. Международное сообщество переживает, что Путин может привлечь регулярные войска РФ к полномасштабному наступлению.

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