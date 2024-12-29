Ким поставил задачи по укреплению военного потенциала и подчеркнул необходимость повышения психологической стойкости северокорейских солдат

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел ключевое политическое совещание, на котором поклялся проводить "самую жесткую" антиамериканскую политику.

Как пишет Associated Press со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, на встрече партийных и правительственных чиновников было решено, что Северная Корея запустит "самую жесткую" стратегию противодействия США ради своей безопасности и национальных интересов.

При этом Ким назвал США "самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой". Ким заявил, что партнерство в области безопасности между США, Южной Кореей и Японией превращается в "ядерный военный блок для агрессии".

Видео дня

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как делать", - цитирует Кима KCNA.

Агентство не уточнило, в чем заключается антиамериканская стратегия. Но оно сообщило, что Ким поставил задачи по укреплению военного потенциала за счет развития оборонных технологий и подчеркнул необходимость повышения психологической стойкости северокорейских солдат.

Как отмечает AP, возвращение Дональда Трампа в Белый дом повышает перспективы возобновления дипломатии с Северной Кореей. Во время своего первого срока Трамп трижды встречался с Кимом для переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Однако многие эксперты считают, что быстрое возобновление отношени маловероятно, поскольку Трамп сначала сосредоточится на конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Поддержка Северной Кореей войны России против Украины также представляет собой проблему для усилий по возобновлению дипломатии, говорят эксперты.

Войска КНДР в России

Ранее Владимир Зеленский заявил, что по предварительным данным количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине может превышать 3 тыс. Также известно, что ВСУ взяли в плен нескольких солдат КНДР, однако вскоре они погибли в результате полученных ранений.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты Pukguksong-2, которые в американской классификации известны как KN-15. Однако в ГУР МО назвали эту информацию фейком.

Вас также могут заинтересовать новости: