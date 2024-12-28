По словам представителя ГУР, пока такая информация не подтверждена.

Информация о якобы поставках в РФ баллистических ракет KN-15 с дальностью до 2000 км является фейком. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

"Многие распространили эту информацию, но я призываю проверять лучше источники, давайте брать линейку, ТТХ (Тактико-технические характеристики - УНИАН) и посмотреть, могла ли эта установка и ракеты поместиться на те эшелоны, которые были в соцсети выложены. Поэтому данная информация пока не подтверждена", - подчеркнул он.

По словам Юсова, поставки были, однако тех средств номенклатуры, которая уже была известна, тогда речь шла о РСЗО и самоходных артиллерийских установках.

Передача баллистических ракет KN-15 для РФ - что известно

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты Pukguksong-2, которые в американской классификации известны как KN-15. Известно, что ракета Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая запускается с подводных лодок.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, если информация о передаче таких ракет подтвердится, то это означает "Код красный" для стран Запада. По его словам, в западных СМИ пока не было информации о том, что КНДР передает России упомянутые ракеты.

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