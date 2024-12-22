Иран столкнулся с критической ситуацией в энергетической плоскости по многим причинам.

В Иране перестали работать предприятия и различные государственные учреждения, закрыты школы, а дети учатся в онлайн-режиме из-за масштабного энергетического кризиса. Торговые центры и автомагистрали полностью поглощены темнотой, а промышленность остановилась, будучи обесточенной. Причиной называют многолетние санкции, изношенная инфраструктура, чрезмерное потребление ресурсов и неэффективное руководство, пишет The New York Times.

Сообщается, что эта проблема возникла даже несмотря на крупнейшие запасы природного газа и сырой нефти во всем мире. Кроме того, "целенаправленные атаки" со стороны Израиля тоже относят к причинам возникновения этой ситуации.

Граждане оказались крайне недовольны из-за сложившейся ситуации. Иран был вынужден всю прошлую неделю находиться "в режиме энергосбережения". Экономические убытки составляют миллиарды или даже десятки миллиардов долларов.

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"Мы сталкиваемся с очень серьезным дисбалансом в области газа, электричества, энергии, воды, денег и окружающей среды. Все они находятся на уровне, который может перерасти в кризис", — заявил президент Масуд Пезешкиан в прямом телевизионном обращении к нации в этом месяце.

В стране резко упала температура, из-за чего резко возрос спрос на газ. Сообщается, что дефицит составляет около 350 миллионов кубометров газа в день. Чиновникам пришлось прибегнуть к крайним мерам по нормированию газа.

Правительство столкнулось с двумя сложными выборами. Либо оно должно было прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, которые вырабатывали электроэнергию. Был выбран второй вариант, так как отключение газа в жилых домах было бы сопряжено с серьезными угрозами безопасности и отключило бы основной источник тепла для большинства иранцев.

"Политика правительства заключается в том, чтобы любой ценой не допустить отключения газа и тепла в домах. Они изо всех сил пытаются справиться с кризисом и ограничить ущерб, потому что это как пороховая бочка, которая может взорваться и вызвать беспорядки по всей стране", — сказал в телефонном интервью член энергетического комитета Торговой палаты Сейед Хамид Хоссейни.

Новости из Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что Иран находится в отчаянии по причине обострения на Ближнем Востоке. Экс-командующий американскими силами в том регионе заявляет, что Тегеран оказался "загнанным в угол" после того, как нанес ракетный удар по Израилю и он был не слишком успешным.

Кроме того, в Иране запретили женщинам "оголяться". Нельзя демонстрировать ни волосы, ни шею, ни некоторые другие части тела.

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