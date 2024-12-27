Он считает, что Пекин способен повлиять на Пхеньян.

Силам обороны Украины удалось пленить нескольких военнослужащих КНДР, однако они погибли в результате полученных на поле боя ранений.

Об этом во время заседания Ставки доложил Главком Александр Сырский, сообщил в своем обращении президент Владимир Зеленский. Продолжаются бои на Донецких направлениях, на Запорожье, Херсонщине и Харьковщине, а также в Курской области.

По словам президента, оккупанты несут много потерь. Кроме того, российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании солдат КНДР и делают все, чтобы те не попали в плен:

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"Их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты. Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры".

Президент отметил, что Китай, если он искренен в своих заявлениях о недопустимости расширения войны, может повлиять на Пхеньян.

Пленные КНДР

На днях в сети опубликовали снимок пленного военнослужащего. Сообщалось, что это первый солдат КНДР, которого удалось захватить.

Сегодня СМИ сообщили, что он пробыл в плену один день и умер от обострения боевых ран.

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