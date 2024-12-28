Из расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, который был ликвидирован в Курской области РФ, выяснилось, что КНДР отправляет на войну "элитных солдат", которым являлся и убитый. Также бойцам внушают, что так они "защищают родину" и получают возможность "искупить свои проступки перед страной".
Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.
"Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего", - написал в своем блокноте ликвидированный рядовой Генг Хонг Джонг.
В своем блокноте солдат также отметил, что будет безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего КНДР Ким Чен Ына, поделились в ССО.
"Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию", - говорится в его блокноте.
Войска КНДР на войне против Украины - важные новости
Ранее в Силах Специальных Операций ВС Украины расшифровали другую часть записей северокорейского солдата, который был ликвидирован в Курской области РФ. Выяснилось, что он поздравлял другого солдата с днем рождения.
Кроме того, военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал, что солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен ВСУ. Он считает, что это связано со страхом репрессий против их семей в Северной Корее.