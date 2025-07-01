Агенты КНДР удаленно внедряются в американские компании для кражи денег, - Politico

Около 100 американских компаний неосознанно наняли работников, связанных с северокорейским режимом.

Министерство юстиции США объявило о конфискации сотен финансовых счетов, мошеннических веб-сайтов и ноутбуков, связанных с масштабной схемой северокорейских агентов. Они выдавали себя за удаленных работников, чтобы проникнуть в американские технологические компании и перевести деньги в оружейную программу Пхеньяна, пишет Politico.

Отмечается, что решение Минюста США последовало за недавними выводами экспертов по кибербезопасности, которые заявили, что некоторые из 500 крупнейших компаний США по размеру выручки пострадали от заговора, в котором фигурируют северокорейские агенты. Они использовали украденные личности и сложные инструменты искусственного интеллекта, чтобы пройти собеседование и процесс найма.

В Минюсте США сообщили, что около 100 американских компаний неосознанно наняли работников, связанных с северокорейским режимом. Деятельность агентов КНДР охватывала кражу интеллектуальной собственности США и виртуальной валюты.

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Одной из компаний, которые пострадали в результате деятельности Северной Кореи, стал неназванный оборонный подрядчик из Калифорнии. Некоторые из его технических данных и файлов были скомпрометированы и отправлены за границу.

"Любая государственная подрядная компания, использующая удаленную работу, может стать потенциальной жертвой в будущем", - рассказал журналистам представитель ФБР, пожелавший остаться анонимным.

В издании добавили, что северокорейским агентам часто помогают люди, управляющие так называемыми "ноутбучными фермами" по всей территории США. Минюст США обыскал 29 таких мест в 16 штатах, а ФБР изъяло около 200 ноутбуков, а также десятки финансовых счетов и мошеннических веб-сайтов, которые использовались для отмывания денег.

Кроме того, северокорейским агентам помогали лица из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Тайваня, отметили в издании. Они помогали агентам успешно внедриться в американские компании.

В частности, американский гражданин Чжэньсин Ван был арестован и обвинен в участии в многолетнем заговоре. В Минюсте США заявили, что он причастен к похищению личных данных около 80 граждан США.

Помимо этого четверо граждан Северной Кореи были отдельно обвинены в краже 900 000 долларов в виртуальной валюте у двух неназванных компаний, добавили в издании. Также Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая может помешать финансовой и другой незаконной деятельности Северной Кореи.

Трамп не исключает возможность возобновления переговоров с КНДР

Ранее президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "умным парнем". Он заявил, что не исключает возможность возобновления переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

По словам Трампа, у него прекрасные отношения с Ким Чен Ыном. Он заверил, что важно общаться с КНДР.

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