Путин и Медведев путаются в оценках пополнения армии.

Российские оппозиционные медиа, проанализировав сообщения о российской армии, пришли к выводу, что властям стало труднее набирать контрактников. Вероятно, они не успевают набирать новую живую силу, учитывая потери. Об этом говорится в посте канала "Можем объяснить".

Журналисты обратили внимание, что российский диктатор Владимир Путин и его близкий соратник Дмитрий Медведев разошлись в цифрах. Медведев сказал, что за первое полугодие 2025 года в армию прибыло 210 тыс. контрактников, что составляет до 35 тыс. людей в месяц. А до этого Путин говорил, что армию каждый месяц приходят до 60 тыс. людей. Если бы слова Путина были правдой, то за полугодие армия РФ увеличилась бы на 360 тыс. человек.

Отмечается, что это только одно из свидетельств о проблемах с рекрутингом и нехватке солдат на фронте. О снижении темпа набора контрактников свидетельствует снижение расходов федерального бюджета, которое подметили журналисты.

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Есть и другие косвенные признаки, по которым можно судить о недостатке людей на фронте. Становится все больше свидетельств о принуждениях срочников и мобилизованных подписывать контракт с армией, о которых говорят юристы. Подобные сообщения можно найти и у российских пропагандистов. При этом официальные выплаты за подписанный контракт с армией увеличены уже в нескольких областях, в том числе в Новосибирской, Кемеровской, Тульской и ряде других.

Оппозиционные российские СМИ писали, что дезертиров перестали арестовывать. Их сразу записывают в штурмовики. О нехватке людей пишут и разные блогеры. Даже те, которые поддерживают войну.

Как Россия бросает людей на передовую

Ожидания Путина от летней наступательной кампании пока не оправдываются, считает военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, россияне продолжают воевать, отправляя вперед живую силу – это или так называемая тактика "мясных штурмов", или попытки прорыва малыми пехотными группами. Такая тактика не может дать результата, поскольку оккупантов встречают большим количеством дронов.

При этом подсчитано, что средний срок жизни русского солдата-штурмовика – 2-3 дня. Отправляя солдат на штурм им даже не дают запасов еды и воды. По словам начальника штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николая Гриценко, у солдат есть только то, что они берут с собой - бутылка воды, банка консервов, печенье, 2 гранаты и БК. Логистики для подвоза припасов не существует.

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