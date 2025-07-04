У Национальной полиции Украины есть свои знаки различия.

В 2014 году система МВД подверглась реформам, поэтому все чины и звания, действовавшие в Украине со времен СССР были изменены. Нововведения коснулись и погон, и чинов. В День полиции 4 июля мы решили рассказать вам, какие полицейские звания Украины актуальны сейчас и как быстро определить звание по погонам.

Полицейские погоны и звания в Украине - список

Для того чтобы быстро понять, как определить звание по погонам, можно ознакомиться с Законом Украины "О Национальной полиции". Там, в 80-й статье сказано, что есть три состава - младший, средний и старший. В каждом из них по несколько званий, всего их 14.

Важно различать полосы и звезды на погонах МВД, чтобы быстро определить, полицейский в каком звании стоит перед вами.

Видео дня

Младший состав

К младшему составу полиции относятся 4 звания - рядовой, капрал, сержант и старший сержант. Звезды на погонах у них отсутствуют. У рядового полиции погоны всегда синего цвета без каких-либо опознавательных знаков. У капрала шеврон 2 полосы "елочки", у сержанта - три, у старшего сержанта - четыре.

Средний состав

К полицейским среднего состава относятся семь званий. Младший лейтенант - одна звезда на погонах, лейтенант - две звезды на погонах полиции, старший лейтенант - три звезды, капитан - 4 звезды на погонах.

Далее идут еще три звания, но у них звание на погонах иллюстрировано не только звездами. У майора Национальной полиции на синем погоне будет изображена одна звезда и веточка под ней, у подполковника - две звезды и веточка, у полковника - три звезды и веточка.

Старший состав

В высшем составе полиции всего три звания - генерал 3 ранга, (на погонах одна звезда, герб Украины и веточка), генерал 2 ранга (две звезды, герб и веточка) и генерал 1 ранга (три звезды, герб и веточка).

Как получают погоны и звания полиции - методика

Понятно, что украинские звания на погонах не появляются сами по себе по желанию сотрудника полиции. В статье 81 Закона Украины "О Национальной полиции" сказано, что первичные звания младшего состава могут быть присвоены руководителями лицеев и ВУЗов, где проводят обучение на полицейских, а также руководителями научно-исследовательских учреждений, где принимают на службу в полиции, среднего состава - руководитель полиции, а высшего - только Президент Украины.

Если человек впервые поступает на службу в Национальную полицию, ему по умолчанию присваивается звание рядового с синим погоном без других опознавательных знаков, если по закону не предусмотрено иное. Также погоны и звания могут быть присвоены в зависимости от уровня образования - владельцам диплома ВУЗа МВД уровня "младший бакалавр" присваивают звание "младший лейтенант", а если диплом бакалавра, то человек получает звание уровнем выше - лейтенант. Для людей, которые были уволены со службы, существует правило - при повторном принятии на службу им присваивается прежнее звание.

Вас также могут заинтересовать новости: