Курс гривны к евро установлен на уровне 49,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 грн, то есть гривна укрепилась на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 49,16/49,18 грн/евро.

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Курс валют - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 4 июля, остался на уровне 42,00 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 49,55 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 июля, остался неизменным и составляет 41,95 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,55 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривны, а евро - по курсу 48,55 гривны за единицу иностранной валюты.

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