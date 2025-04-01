Президент США считает северокорейского диктатора "умным парнем".

Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею "великой ядерной державой", а ее лидера Ким Чен Ына - "умным парнем". Об этом пишет японское информагентство Kyodo News.

Трамп рассказал, что между администрацией США и Северной Кореей "существует связь", и не исключил возможность возобновления переговоров с этой страной. Президент США сделал это заявление в ответ на вопрос, планирует ли он в ближайшее время связаться с КНДР или ее лидером Ким Чен Ыном.

"Вам, людям, неприятно это слышать, но это очень важно общаться с Кимом. У нас прекрасные отношения... Он умный парень. Я очень хорошо его знаю", - сказал президент.

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Издание напомнило, что Трамп при своей предыдущей каденции, в 2018 и 2019 годах, проводил переговоры с лидером Северной Кореи, которые не привели ни к каким результатам. При предыдущей администрации президента Джо Байдена США тоже не достигли прогресса в сдерживании ракетных и ядерных амбиций Северной Кореи.

Между тем Северная Корея не проявляла пока никакого серьезного интереса к восстановлению контактов с новой администрацией Соединенных Штатов, говорится в материале.

"Есть предположение, что во время своего второго президентского срока Трамп будет пытаться возобновить переговоры с Ким Чен Ыном, больше не стремясь к полному демонтажу ядерного арсенала Северной Кореи", - пишет издание.

Отношения Трампа и Ким Чен Ына: последние новости

Как сообщал УНИАН, еще до инаугурации Трампа в его команде обсуждали возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В частности, выражали надежду, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта.

Уже на посту президента Трамп заявил о своем желании возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. Также он признавал, что сначала его отношения с северокорейским диктатором начинались "очень тяжело". По его словам, риторика со стороны США тогда была "чрезвычайно жесткой, это было немного опасно".

Также сообщалось, что Трамп может заставить Ким Чен Ына перестать поддерживать Путина. По мнению военного аналитика Дениса Поповича, КНДР может отказаться от поддержки РФ лишь при условии, что США смогут "перебить" ту выгоду, которую дает Северной Корее нынешнее сотрудничество с Россией. Речь идет о технологиях, валюте, продовольствии.

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