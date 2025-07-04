Во времена Байдена часть финансирования на помощь Украине, вероятно, так и не превратили в само оружие.

На фоне усиления российских ударов по Украине Пентагон решил заблокировать военную помощь. Как оказалось, застряло даже больше оружия, чем считалось ранее, сообщает аналитический портал Defense Express.

Эксперты отмечают, что США еще должны были бы передать не только новое оружие, производство которого профинансировано по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), но и уже готовое оружие со складов армии США по программе Presidential Drawdown Authority (PDA). Несмотря на мнение, что оружие со складов по программе PDA уже давно передали, выяснилось, что по состоянию на начало лета продолжались поставки последних четырех пакетов помощи по этой схеме.

В Defense Express проанализировали все имеющиеся в открытом доступе данные по этим четырем пакетам и выяснили, что в целом речь идет об оружии общей стоимостью 2,25 млрд долларов. А именно:

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ракеты к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, HAWK и FrankenSAM;

переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger

противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM для самолетов;

высокоточные авиабомбы JDAM-ER и/или SDB;

155 и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

реактивные снаряды к HIMARS;

ракеты к противотанковым комплексам TOW, Javelin и гранатометы AT-4;

различные беспилотники и системы борьбы с дронами;

колесные бронеавтомобили различных типов;

различное оборудование и запчасти, включая те, которые предназначены для F-16;

стрелковые боеприпасы, саперное оборудование и тому подобное

Однако до сих пор не известно, что именно из этого и в каком количестве до сих пор не успели передать Украине. Аналитики обратили внимание на то, что в этом перечне отсутствуют ракеты к Patriot. А это значит, что эти ракеты брались не со складов армии США, а были заказаны непосредственно у производителя по программе USAI.

Однако с ней тоже нашлись сюрпризы. Кроме того, что заказанное по этой программе оружие еще должно быть изготовлено в последующие месяцы и даже годы, часть средств программы, вероятно, вообще не была распределена между производителями оружия. То есть, Конгресс США дал деньги на закупку оружия у производителя, чтобы потом передать его Украине, но часть денег так и лежит на счетах, потому что до сих пор не подписаны контракты на производство оружия.

Пока неизвестно, какая именно часть уже выделенного финансирования так никуда и не была направлена. Последние имеющиеся данные датируются октябрем прошлого года. Тогда из выделенных на то время 28,6 млрд долларов (за все время войны) распределить между контрактами на производство вооружения успели 21,2 миллиарда. То есть более четверти всего финансирования так и не пошла на заказ оружия для Украины.

Аналитики отмечают, что остается неизвестным, сколько нераспределенных денег администрация Байдена успела распределить между контрактами за последние три месяца своей каденции. Особенно с учетом, что с октября и до инаугурации Трампа по программе USAI было выделено дополнительно в целом еще 2,2 млрд долларов.

Если за три года войны Пентагон смог законтрактовать 21 миллиард долларов, то остается только догадываться, хватило ли американским чиновникам ловкости, чтобы законтрактовать еще более 8 миллиардов всего за три месяца. При этом, нет сомнений, говорят аналитики, что администрация Трампа уж точно не будет делать новые заказы оружия для Украины, даже если от Байдена им в наследство досталась значительная часть из этих 8 неиспользованных миллиардов для Украины.

Проблема американской помощи: последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным, решение Пентагона остановить помощь Украине никоим образом не могло усилить обороноспособность самих США, о чем заявляли чиновники администрации Трампа. Фактически остановка помощи Украине до сих пор не имеет правдивого объяснения, что вызывает недоумение не только у союзников США, но и у чиновников Государственного департамента США и членов Конгресса.

Демократ из Палаты представителей Конгресса Адам Смит заявил, что единственное логическое объяснение паузы в помощи Украине заключается в том, что остановка помощи и была самоцелью руководства Пентагона.

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