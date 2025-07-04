Пакет помощи Украине не угрожал сокращением американских арсеналов, говорят американские чиновники.

Анализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеготовности Соединенных Штатов. Впрочем, несмотря на эти выводы, министр обороны США Пит Гегсет приостановил поставку этой партии. Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Как рассказали источники изданию, это решение главы Пентагона удивило Государственный департамент США, членов Конгресса, украинских чиновников и европейских союзников. Оно столкнулось с критикой со стороны республиканцев и демократов в США.

Так, демократ из Палаты представителей Адам Смит заявил, что объяснения Минобороны о паузе в помощи неискренние, мол, настоящая причина, похоже, заключается просто в том, чтобы прекратить американскую помощь Украине.

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"Наши запасы не ниже, чем были за все 3,5 года войны в Украине", - сказал Смит, который является членом Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, добавив, что его сотрудники "видели цифры", и там не было никаких признаков дефицита, которые бы оправдали приостановление помощи Украине.

Между тем трое помощников Конгресса и бывший чиновник США рассказали, что приостановление военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Гегсета. Причем это уже третий раз, когда он самовольно останавливает поставки помощи Украине, говорят источники. Предыдущие случаи были в феврале и мае, и тогда его решения были отменены через несколько дней.

По словам источников, Гегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в помощи Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Помощники Конгресса отметили, что законодатели от обеих партий были разочарованы тем, что их не уведомили заранее, и проверяли, не нарушает ли задержанная поставка законодательство, которое обязывает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. Белый дом же выступил в защиту этого решения, заявив, что оно было принято после текущего пересмотра Министерством обороны помощи союзникам и партнерам.

Издание напомнило, что проверка началась после того, как Гегсет приказал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, в результате оказалось, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов США находятся на более низких уровнях, но показатели еще не превышают критических минимумов.

Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению объемов поставок США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности, рассказали чиновники.

США приостанови военную помощь Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп бросил Украину на произвол судьбы, отменив поставки оружия, которое уже было согласовано и профинансировано Конгрессом при администрации экс-президента США Джо Байдена. Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что решение США оставляет украинские города беззащитными перед российскими ракетными ударами, а украинские войска - с опасно низким запасом боеприпасов. По его словам, заявления США о том, что поставки некоторого вооружения были прекращены для защиты собственных запасов, которые якобы истощаются, не имеют смысла. Более того, почти все обещанное оружие находится на американских военных складах в Польше, а не в США.

Издание The Economist писало, что Украину ждут суровые последствия после прекращения поставок оружия из США. В Киеве подозревают, что речь идет о масштабном давлении со стороны администрации президента США с целью выторговать "политические уступки" - так же, как это было в марте, когда поставки вооружений и разведданных были прекращены после публичного конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем стало известно, что Германия хочет купить у США Patriot и ракеты для Украины и ведет соответствующие переговоры. Представитель правительства канцлера Фридриха Мерца подтвердил, что "по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", мол, одним из вариантов, которые рассматриваются, является покупка ракет у Соединенных Штатов, а затем их передача Украине.

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