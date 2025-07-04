Также оккупированы многочисленные лесополосы западнее и южнее Мелового.

Российским оккупантам удалось захватить село Меловое в Харьковской области. Об этом сообщает команда аналитиков DeepState в Telegram.

В частности, отмечается, что после относительно непродолжительных штурмовых действий российские захватчики сумели наскоком занять населенный пункт Меловое и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.

"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол", - предполагается в сообщении.

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При этом, добавляют аналитики, у Мелового, с одной стороны, не произошло масштабного наступления врага, но, с другой, есть потерянная территория и оккупанты на приподнятом настроении пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку.

"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", - сообщили аналитики.

Продвижение россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно данным DeepState, за июнь Россия захватила 556 квадратных километров украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году. Больше всего продвижений врага было зафиксировано на Новопавловском и Покровском направлениях, а также на Сумщине.

1 июля стало известно, что российские захватчики оккупировали село Коптево Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

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