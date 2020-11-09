Василий Рыбников

Конец прошлой недели был ознаменован тревожными метаниями российской прессы на почве публикации британского издания «The Sun», которое со ссылкой на источники в национал-предательской среде сообщило махровую ложь о том, что великолепным телом президента России Владимира Путина овладел некто Паркинсон, и без кончины теперь не обойдется.

Путин отправится на покой и мучительное угасание уже со следующего года

Статья капиталистического горе-щелкопера Ника Паркера изобилует отвратительными подробностями физиологического толка, в частности, одутловатыми фотографиями Владимира Владимировича Путина и порнографическими изображениями честной гимнастки Алины Кабаевой, по-змеиному свернувшейся голой на меху, которая, как сообщается, родила «главному боссу России» близнецов Вельзевула и Асмодея (между строк угадывается, что к этому каким-то боком причастен Дмитрий Песков), а теперь, будучи «самой гибкой женщиной России», «умоляет Путина ослабить хватку». Из этих слов не поймешь, что там у Путина с хваткой и часто ли у него случаются такие половые прострелы, но это лишь начало постыдных инсинуаций презренного щелкопера. Как утверждает британская лже-газетенка, у Владимира Владимировича в сидячем положении ноги живут отдельной жизнью, а руки дрожат, из-за чего он вынужден постоянно хвататься за всевозможные предметы на столе, особенно за чашку с морфием, правая рука болтается на ходу, а левая, наоборот, будто гвоздями прибита, - в общем, типичная болезнь Паркинсона - дегенеративное заболевание, оно же идиопатический синдром паркинсонизма, стариковская болячка, по причине которой, прогнозирует бесстыдный таблоид, Путин отправится на покой и мучительное угасание уже со следующего года.

Конечно же, русский народ вдоволь посмеялся над этой нелепой попыткой приписать Путину проблемы со здоровьем, которых у такого мастера дзюдо и полуголого скакуна не может быть просто по определению. Когда, например, российская пресса в один голос утверждает, что Байден вот-вот умрет , а еще через год у него обязательно будет импичмент , это, по крайней мере, основывается на неоспоримых фактах, а тут Песков прямо говорит : «Чушь это полная, здоровье отличное».

Закрался страх за правителя в души русские, а тут еще, как назло, в Америке какой-то трансгендер в Сенат затесался

Тем не менее, нашлись и такие, что заподозрили неладное, особенно на фоне недавно вскрывшегося пророчества афонского старца с Карулей. Приехали к нему как-то в пещеру православные монахи, а тот говорит им: «В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо, за него надо молиться». Не поверили старцу монахи, спросили еще раз, и он повторил то же слово в слово. Спросили монахи в третий раз про московского правителя, и тот опять сказал им про московского правителя, а потом еще раз добавил: «Беречь его надо: ему очень тяжело, за него надо молиться». Когда же монахи вознамерились было спросить в четвертый раз, схимник заорал: «Да Паркинсон у него, дебилы старые!». Или не заорал. Однако закрался страх за правителя в души русские, а тут еще, как назло, в Америке какой-то трансгендер в Сенат затесался, сбылось тревожное пророчество Никиты Михалкова: «Россия осталась единственным государством, которое может защитить свои ценности - христианские, исторические, традиционные: больше это сделать некому сегодня»...

Именно после заявления добровольцев Донбасса о кастрации тех, кто ухудшает условия жизни русских, у Владимира Владимировича и началась сильная трясучка конечностей

К счастью, все это (кроме трансгендера), конечно же, оказались выдумки. Как быстро выяснили эксперты, причиной нелепых инсинуаций вокруг безвременного ухода главы государства Российского стал внесенный в Думу законопроект о гарантиях Путину , прекратившему использование президентских полномочий, в соответствии с которым он и члены его так называемой семьи получают полную неприкосновенность от всего вплоть до химической кастрации. Вроде бы, мелочь, но, по странному совпадению, именно об этом больше всего говорили на своем недавнем съезде члены Союза добровольцев Донбасса (СДД, или, как почему-то расшифровывают эту аббревиатуру в Украине, «Сожрите друг друга»). «С с коррупционерами, ухудшающими условия жизни русских, Союз предлагает бороться максимально жёстко: не только изымая имущество, но и кастрируя, причём за их счёт», - с удовольствием писала тогда российская пресса.

Казалось бы, при чем Путин к коррупции? Конечно же, ни при чем. Однако именно после заявления добровольцев Донбасса о кастрации тех, кто ухудшает условия жизни русских, у Владимира Владимировича и началась сильная трясучка конечностей, которую британский горе-таблоид принял за симптомы болезни Паркинсона. А еще через несколько дней появился законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина, как бы там дальше ни сложилась его счастливая старость.

Вот вам и вся сенсация.

Когда страсти, наконец, улеглись, и русский народ уже зажил было счастливой жизнью, уверенный в том, что Путин все еще крепок как никогда, телеканал «Царьград» внезапно обнародовал тревожную новость «Казус в Кремле»: «Появилось видео из Кремля. На кадрах президент Владимир Путин идёт с бумагами по коридору. Спустя несколько секунд слышно, как за кадром что-то или кто-то громко падает».

И в Россию вернулась большая тревога.

Всех желающих помочь украинской армии тревожить российских боевиков на Донбассе еще сильнее просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

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