Пресс-секретарь президента России заявил, что на режим работы Путина влияет эпидемическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции.

В Кремле опровергли информацию западных СМИ о том, Путин может уйти в отставку из-за болезни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, тут особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо... здоровье отличное", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные западных СМИ о том, что президент РФ якобы собирается в отставку из-за болезни Паркинсона или из-за просьбы семьи.

На уточняющий вопрос, планирует ли президент уходить в отставку, Песков подчеркнул: «Нет».

При этом он заявил, что на режим работы Путина влияет эпидемическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции.

"Какие-то встречи и совещания у него (у Путина) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН о том, почему президент долгое время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствует на всех мероприятиях.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: «Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил».

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона"

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Автор: Роман Цимбалюк