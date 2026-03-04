Впервые со времен Второй мировой войны боевая торпеда поразила корабль.

Глава Пентагона Пит Хэгсет подтвердил, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в международных водах. По его словам, это первое потопление вражеского судна торпедой со времен Второй мировой войны.

Об этом Хэгсет сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне, передает телеканал CNN.

"Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал, что находится в безопасности в международных водах. Это первое потопление вражеского судна торпедой со времен Второй мировой войны", – сказал он.

Видео дня

В Центральном командовании США (CENTCOM) отметили, что речь идет о фрегате Dena, показав соответствующее видео. На нем можно увидеть пожар, а затем значительный взрыв под кормой корабля, который подбросил фрегат в воздух, и тот буквально раскололся после удара по воде.

Гегсет также отметил, что вооруженные силы США также затопили "главный корабль" Ирана "Сулеймани", названный в честь бывшего иранского генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали американские войска во время первого срока президента Дональда Трампа.

"Американские войска нанесли удары или потопили более 20 кораблей иранского режима. Прошлой ночью Центральное командование добавило в список военный корабль "Сулеймани", - прокомментировали в Центральном командовании.

Атака на иранский корабль – что известно

Как писал УНИАН, вблизи берегов Шри-Ланки подводная лодка атаковала иранский корабль. В результате атаки более 100 человек пропали без вести. 33 члена экипажа были спасены и размещены в больницах. По предварительным данным, 80 моряков признаны погибшими. Всего экипаж корабля насчитывал около 180 человек.

