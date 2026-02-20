Иран проводит военные учения с РФ на фоне напряженности с США, - The Hill

Это произошло на фоне других, более глобальных учений Тегерана.

В четверг Иран провел совместные морские военные учения с Россией на фоне угроз США. Об этом пишет The Hill, напоминая, что ранее президент США Дональд Трамп дал Тегерану 10 дней на заключение соглашения по ядерной программе.

Отмечается, что учения прошли в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом". Как заявил контрадмирал иранского флота Хасан Магсудлу, эти учения были направлены на "укрепление безопасности и устойчивого морского сотрудничества".

Издание отмечает, что учения состоялись после того, как Иран во вторник запустил пять ракет в направлении Ормузского пролива, которые поразили цели в рамках других масштабных морских учений.

Тогда же верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с суровым предупреждением в адрес США на фоне отправки Вашингтоном на Ближний Восток значительных военно-морских сил, в частности авианосца USS Gerald R. Ford, который ранее был развернут у побережья Венесуэлы перед захватом США венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Американцы постоянно повторяют, что они отправили военный корабль в Иран. Конечно, военный корабль – это опасная военная техника. Однако более опасным, чем этот военный корабль, является оружие, которое может отправить этот военный корабль на дно моря", – сказал Хаменеи.

Что этому предшествовало

Напомним, на этой неделе Иран и США провели переговоры, в ходе которых обсудили ядерную программу Тегерана. После них Reuters отметил, что не было никаких признаков того, что соглашение в длительном споре по ядерной программе Ирана будет заключено в ближайшее время.

Впоследствии Reuters также сообщило, что Вашингтон готовится к "недельных" операциях против Ирана, в отличие от предыдущих, более ограниченных по времени кампаний. Издание отмечает, что в случае длительной кампании удары могут быть направлены не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и объектам безопасности Ирана.

Иран на фоне угроз США восстанавливает свои военные объекты. The Independent отмечает, что Иран, в частности, засыпал входы в туннели на ядерном объекте, который был атакован США во время 12-дневной войны Израиля в 2025 году. Также Тегеран укрепил входы в туннели вблизи другого объекта и отремонтировал ракетные базы, которые были повреждены во время конфликта.

