Чтобы исправить ошибку, нужно переместить всего одну спичку: сложная головоломка

Справиться будет непросто.

Регулярное решение головоломок со спичками – это настоящая тренировка для мозга. При решении таких заданий задействуются ваше логическое и критическое мышление.

Новая задачка от УНИАН сбивает с толку даже самых умных читателей. Она требует умения мыслить нестандартно и тренирует ваше пространственное воображение.

С точки зрения нейрофизиологии, процесс поиска решения в таких головоломках активирует создание новых нейронных связей. Это, в частности, служит профилактикой возрастных изменений памяти.

Видео дня

Ниже вы увидите изображение, на котором спичками выложено равенство 2+2+5+6=16. Очевидно, что в нем есть ошибка, ведь сумма этих чисел должна равняться 15.

Ваша задача состоит в том, чтобы исправить математическую ошибку в равенстве всего одним движением. Но определить, какую именно спичку нужно переместить – это настоящий вызов для логики.

Готовы проверить себя?

Внимательно рассмотрите изображение. Если вы сосредоточитесь на поиске ответа, у вас точно все получится.

Как ваши успехи? Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным? Учитывая, что на изображении было аж 37 спичек, сделать это было довольно непросто.

Давайте разбираться вместе. Мы уже сказали, что сумма чисел на изображении равна 15. То есть для ответа не хватает всего 1. Соответственно, нужно превратить какое-то число на большее на 1.

Легче всего это сделать, изменив одну из двоек. Превратите ее в 3, переместив одну спичку. Тогда вы получите равенство 2+3+5+6=16 или 3+2+5+6=16.

Такое равенство будет математически правильным.

Другие головоломки от УНИАН

Проверьте свою логику в другой головоломке со спичками. В ней нужно переставить только одну спичку, чтобы исправить ошибку в равенстве 18-8=9.

Или же можете попробовать найти слово "багет" на изображении. Справиться с этой задачей нужно за 11 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: