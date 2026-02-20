Удар по нефтебазе под Псковом: россияне прятали резервуары под сетками, но это не сработало, - BI

Несмотря на установленные антидроновые сетки над резервуарами, украинские беспилотники поразили нефтебазу в Великих Луках, вызвав масштабный пожар.

Украинские дальнебойные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Великие Луки Псковской области РФ, несмотря на установленные над резервуарами защитные сетки от дронов. Об этом со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщает Business Insider.

По словам собеседника издания, объект принадлежит компании Псковнафтопродукт и расположен почти в 500 километрах от украинской границы. Над примерно 15 топливными резервуарами были натянуты специальные антидронные сетки, однако они не смогли предотвратить поражение и последующий пожар.

Спутниковые снимки, сделанные в декабре американской компанией Vantor и проанализированные журналистами, подтверждают наличие защитных конструкций над резервуарами. В то же время в местных Telegram-каналах сообщали о нескольких взрывах и масштабном пожаре на территории объекта. В соцсетях появились видео, на которых видно огонь, охвативший конструкции, похожие на антидроновые сетки.

В СБУ заявили, что такие удары являются частью системной кампании против российской энергетической инфраструктуры.

Издание отмечает, что установка сеток над резервуарами стала частью более широкой практики импровизированной защиты в РФ. Подобные конструкции в последние месяцы появляются на других нефтяных объектах, а также вблизи линии фронта. Кроме того, российская сторона использует дополнительные защитные сооружения для портов после атак украинских морских дронов по кораблям Черноморского флота.

Москва заявила, что ее системы ПВО якобы сбили около 300 украинских беспилотников за последние сутки. В то же время ни Министерство обороны РФ, ни американская сторона публично не прокомментировали удар по нефтебазе в Великих Луках.

По данным британского оборонного ведомства, с октября Россия существенно усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В сообщении Министерства обороны Великобритании говорится, что за этот период РФ запустила более 20 тысяч беспилотников и более 300 ракет, пытаясь системно поразить украинскую энергосистему.

Украина же, в свою очередь, с прошлого лета усилила глубокие удары по российскому энергетическому сектору, называя эту кампанию формой "долгосрочных санкций" против Москвы. По информации источников, значительную часть таких операций выполняет элитное подразделение "Альфа" СБУ.

Удар по нефтебазе возле Пскова

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области, в результате чего там начался пожар.

Местный губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что в результате налета беспилотников на Великолуцкой нефтебазе загорелся резервуар.

В сети выкладывают фото и видео, снятые, вероятно, местными жителями, на которых слышны звуки пролета беспилотника и взрыва, а также последующего сильного сияния.

