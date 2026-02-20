Звезда 'Мумии' в роли Эйзенхауэра: вышел трейлер военной драмы 'Давление' о высадке в Нормандии

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 29 мая 2026 года.

Кинокомпания Focus Features показал трейлер исторической военной драмы "Давление" (Pressure), в которой звезда "Мумии" и лауреат "Оскара" за драму "Кит" Брендан Фрейзер сыграл роль 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Лента совместного производства Великобритании и Франции, основанная на реальных событиях, рассказывает о событиях, которые предшествовали высадке союзников в Нормандии в 1944 года, изменившей ход Второй мировой войны с гитлеровской Германией. За 72 часа до начала операции британский военный метеоролог Джеймс Стэгг должен дать самый важный прогноз в истории, что ставит его в напряженное противостояние со всем союзным командованием. Неправильные условия могут разрушить крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка чревата тем, что немецкая разведка узнает о нем. Окончательное решение остается за главнокомандующим союзных войск Дуайтом Эйзенхауэром.

Роль Джеймса Стэгга сыграл ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам "Шерлок", "Дрянь" и "Рипли", а также полнометражным фильмам "1917", "Незнакомцы" и "Достать ножи: Воскрешение покойника".

Также в фильме задействованы Керри Кондон ("Банши Инишерина", "Формула 1"), Крис Мессина ("Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "Эйр"), Дэмиэн Льюис (сериалы "Родина", "Миллиарды") и другие.

Режиссером и соавтором сценария выступил австралиец Энтони Марас, наиболее известный по триллеру "Отель Мумбаи" 2018 года.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 29 мая 2026 года, однако выйдет ли он в Украине, на данный момент неизвестно.

