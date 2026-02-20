К этим китайским знакам Зодиака деньги польются рекой уже скоро

В списке есть Бык и Дракон.

Составлен гороскоп на 20 февраля 2026 года по восточному календарю. Шесть знаков китайского Зодиака получают ощутимый импульс к материальному росту. Это День завершения под управлением Деревянного Быка – энергия, которая не столько про расставания, сколько про фиксацию результатов и наведение порядка, пишет YourTango.

Такие дни помогают закрыть "хвосты", оформить договорённости и превратить неопределённость в конкретику. В самом начале года Огненной Лошади это ощущается как долгожданная устойчивость: решения принимаются легче, а последствия оказываются практичными и выгодными.

Особенно благоприятным этот день станет для следующих знаков.

Бык

Энергия дня усиливает вашу природную сосредоточенность. То, что долго требовало внимания, наконец складывается в чёткую картину. Последний шаг больше не кажется сложным – вы просто делаете его.

Закрытая задача или подписанное соглашение приносит внутреннее облегчение. К вечеру становится понятно: решение принято, условия закреплены, процесс запущен. Материальный результат может проявиться чуть позже, но фундамент уже заложен. Это прогресс без лишнего шума – спокойный и надёжный.

Дракон

Вы устали держать в голове несколько сценариев одновременно. 20 февраля приносит ясность: один из вариантов начинает выглядеть очевиднее других.

Как только вы фокусируетесь на конкретном направлении, напряжение уходит. Освободившаяся энергия позволяет увидеть реальные перспективы прибыли и роста. День благоприятен для стратегического выбора – он задаёт устойчивый курс на ближайшие месяцы.

Петух

Внимание к деталям становится вашим преимуществом. Небольшая корректировка или своевременное замечание оказываются значимее, чем ожидалось.

Исправленная мелочь запускает цепочку событий, способных повлиять на доход. Возникает чувство контроля и уверенности: вы понимаете, что способны управлять процессами, а не плыть по течению. Финансовая сфера начинает казаться более предсказуемой.

Тигр

Месяц подталкивал вас к решительности, и в этот день сомнения окончательно отступают. Вы закрываете вопрос, который вызывал внутреннее напряжение.

Это действие напрямую отражается на ощущении стабильности. Уходит тревога, связанная с деньгами, появляется уверенность в собственных шагах. Изобилие проявляется не только в цифрах, но и в состоянии – вы чувствуете, что снова управляете ситуацией.

Кролик

Незавершённое дело больше не тянет назад. Вы доводите его до логического финала и сразу ощущаете лёгкость.

Практический результат не заставляет себя ждать: отклик, предложение или полезный контакт открывают перспективу дополнительного дохода. Удовлетворение от проделанной работы усиливает веру в собственные силы и мотивирует двигаться дальше.

Свинья

Ваш вклад в дела других людей не остаётся незамеченным. В этот день приходит знак признательности – материальный или символический, но ощутимый.

Поддержка со стороны укрепляет уверенность в выбранном пути. Возникает ощущение, что вложенные усилия возвращаются сторицей. Атмосфера становится спокойной и тёплой, а финансовые перспективы выглядят более устойчивыми.

