'Игра на перехват', 'Гренландия 2' и 'Элвис Пресли и концерт': главные кинопремьеры недели

Среди главных премьер этой недели в кинотеатрах Украины – спортивно-военная документальная лента "Игра на перехват" от Владимира Мулы, фильм-катастрофа "Гренландия 2: Миграция" с Джерардом Батлером и музыкальная документалка "EPiC: Элвис Пресли и концерт" от База Лурмана.

Тем временем, онлайн на Netflix можно посмотреть историческую драму "Шведский дипломат".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Игра на перехват

The Interception Game(Украина, Франция, 2025, документальный/военный/спорт)

Фильм исследует неожиданную связь военного времени между украинскими военными и футболистами через реальную историю братьев Михайленко – командира мобильной огневой группы ПВО Сергея и игрока Олимпийской сборной Украины по футболу Николая.

Среди прочих в документальном фильме задействованы главный тренер олимпийской футбольной сборной Руслан Ротань, врач сборной Максим Бецко и аналитик сборной Евгений Гресь.

Снял ленту известный украинский спортивный репортер и режиссер Владимир Мула, на счету которого уже четыре полнометражных документальных фильма: "Американская мечта" (2015), "Американская мечта. В поисках правды" (2016), "ЮКИ" (2020) и "Нация футбола" (2021).

Кроме того, в сотрудничестве с британцем Алексом Гейлом Мула снял документальный сериал "Футбол должен продолжаться" (2023) о физическом и психологическом состоянии футболистов донецкого "Шахтера" в период их участия в Лиге чемпионов на фоне полномасштабной войны в Украине, за что в мае 2024 года получил престижную награду Sports Emmy Awards.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Гренландия 2: Миграция

Greenland 2: Migration (США, Великобритания, 2026, триллер/экшн/катастрофа)

Постапокалиптический survival-триллер 2020 года "Гренландия" оказался уверенным среднячком – получил неплохие отзывы от критиков и зрителей, но из-за пандемии коронавируса едва окупился в прокате и в целом прошел относительно незамеченным среди публики. Поэтому многих киноманов даже удивило, что через шесть лет он получил продолжение (и, возможно, на фоне последних геополитических событий больше внимания).

По сюжету, через несколько лет после того, как комета почти уничтожила Землю, семья строителя Джона Геррита вынуждена отправиться в новое путешествие, чтобы спастись.

В сиквеле к главным ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Призрак оперы", "Падение Лондона", "Как приручить дракона") и Морена Баккарин (франшиза "Дэдпул", сериалы "Родина", "Готэм"), тогда как Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо", "Тихая ночь", "Долгая прогулка") заменил Роджера Дэйла Флойда в роли сына главного героя Натана.

Снял фильм американский режиссер и бывший каскадер Рик Роман Во, который также является создателем первой "Гренландии" и еще ряда боевиков с Батлером в главной роли ("Падение ангела", "Миссия Кандагар").

В мировой прокат фильм вышел еще в начале января 2026 года, однако украинский релиз в последний момент был перенесен на полтора месяца позже.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 49% одобрения от критиков и 66% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

EPiC: Элвис Пресли и концерт

EPiC: Elvis Presley in Concert (США, Австралия, 2025, документальный/музыка)

Этот документальный фильм состоит из утраченных материалов, случайно обнаруженных во время подготовки к съемкам художественного байопика База Лурмана "Элвис" 2022 года с Остином Батлером в главной роли. Изначально эти кадры должны были стать частью упомянутой ленты, однако впоследствии режиссер понял, что получил такой объем материалов, который вполне заслуживает отдельного фильма.

В частности, в киноархивах Warner Bros. в соляных шахтах Канзаса было найдено 68 коробок с 35-миллиметровым и 8-миллиметровым видеоматериалом, включая выступление короля рок-н-ролла в "золотой куртке" с Гавайев в 1957 году и не слышанные ранее интервью. Однако эти кадры были без звука. В течение следующих двух лет команда Лурмана, известного также по фильмам "Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Австралия" и "Великий Гэтсби", восстановила их и синхронизировала с существующими аудиоисточниками. В результате этого процесса была обнаружена 45-минутная аудиозапись, на которой Пресли рассказывает историю своей жизни.

Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 88 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Шведский дипломат

The Swedish Connection (Швеция, 2026, историческая драма)

В этой малоизвестной истории, основанной на реальных событиях, шведский бюрократ неожиданно становится героем войны, когда начинает спасать жизни евреев в самые мрачные дни Второй мировой.

Главную роль в фильме сыграл известный шведский актер, комик и певец Хенрик Дорсин, которого украинские зрители могли видеть в сатирической комедии "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, получившей главную награду Каннского кинофестиваля 2022 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов.

Для широкой аудитории фильм станет доступен 19 февраля 2026 года на Netflix.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы февраля 2026 года – на этой неделе на Netflix выйдет третий сезон шпионского триллера "Ночной агент", а на Apple TV+ стартует второй сезон триллера "Последнее, что он мне сказал".

