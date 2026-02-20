РФ терпит непосильные потери живой силы на передовой, что вынуждает Путина войти в зависимость от иностранных наемников.

Последний раунд мирных переговоров между РФ и Украиной драматически провалился.

Как пишет политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани в колонке для The Telegraph, хотя обе стороны согласились по "военным вопросам", таким как расположение линии фронта и протоколы мониторинга прекращения огня, они не смогли согласовать свои диаметрально противоположные позиции по территории.

Рамани отметил, что непримиримый характер переговоров рассматривается как выгодный для Кремля, поскольку в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа и в некоторых европейских столицах преобладает мнение, что Россия может пережить западную поддержку Украины.

"Эта оценка основана на предполагаемом наступательном импульсе РФ, ее превосходстве в численности личного состава и военной технике. Исходя из этого, Украине либо нужно быстро урегулировать неблагоприятные вопросы, либо рисковать гораздо более катастрофической потерей территории", - написал аналитик.

Однако, как написал аналитик, такая линия рассуждений чрезмерно пессимистична и противоречит эмпирическим реалиям, поскольку на самом деле, есть убедительные доказательства того, что время на стороне Украины.

"Хотя Украина добилась лишь немногих успехов на поле боя после своего неубедительного летнего контрнаступления 2023 года, ситуация, наконец, меняется в ее пользу", - считает Рамани.

В подтверждение эому он указал, что на прошлой неделе всего за 5 дней ВСУ отвоевали у россиян 201 кв км территории на Запорожье.

"Эти территориальные приобретения являются самыми быстрыми за два с половиной года и превосходят наступательный темп России за весь декабрь 2025 года", - проанализировал Рамани.

Он отметил, что хотя новый боевой импульс ВСУ был обусловлен прекращением доступа россиян к Starlink, у него есть более устойчивая основа. В частности, как отметил аналитик, украинские FPV-дроны с неподвижным крылом могут поражать цели на расстоянии 30 км от линии фронта и обходить укрепленные российские сети радиоэлектронного подавления.

"Эти инновации в области FPV осложняют продвижение оккупантов и выявляют уязвимости российских медленно движущихся танков. Новые поставки вооружений, такие как немецкие боевые машины пехоты Lynx KF41, еще больше ослабляют количественное артиллерийское превосходство РФ и повышают защиту экипажей от российских беспилотников", - написал аналитик.

В дополнение к логистическим и технологическим преимуществам Украины, ситуация с живой силой россиян на фронте тоже не так убедительна. Рамани отметил, что на передовой убиты или ранены 1,3 миллиона российских мужчин. "По оценкам Украины, потери России превышают призыв в армию уже два месяца подряд", - добавил аналитик.

Рамани отметил, что поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет избежать объявления полномасштабного призыва, эти непосильные потери вынуждают его увеличивать свою зависимость от иностранных наемников.

"Предлагая привлекательные зарплаты и вводящие в заблуждение заверения об отсутствии боевых действий на передовой, Россия мобилизовала тысячи кубинцев, индийцев и африканцев для участия в войне против Укрианы", написал Рамани.

Он сообщил, что эти новобранцы заполнили пробелы на передовой, но отношение РФ к иностранным наемникам как к пушечному мясу запятнало ее имидж среди некоторых ключевых партнеров.

Рамани объяснил, что поскольку иностранные наемники не представляют собой устойчивую цепочку живой силы, РФ была вынуждена снизить интенсивность военных операций в начале этого года, чтобы уменьшить потери личного состава.

К тому же экономическая уязвимость России также становится все более очевидной. Аналитик привел пример, что расследование BBC показало, что расходы на продукты в Москве выросли более чем на 20% за месяц.

"Россия считает, что, затягивая переговоры, она сможет приблизиться к достижению своих максималистских амбиций в Украине. Многие западные лидеры ошибочно поверили в эту логику. Статистика говорит об обратном, и у Украины есть мощные козыри в рукаве", - подытожил аналитик.

Война в Украине: переговоры

18 февраля в Женеве завершились переговоры о прекращении войны, в которых участвовали Украина, США и РФ. Президент Владимир Зеленский, комментируя итоги этих переговоров, сказал, что пока нельзя сказать, что результат встреч является хорошим.

Он отметил, что встреча военных была серьезной и содержательной, но вот встреча политической группы была безрезультатной.

