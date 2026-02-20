В Черновицкой области задержали мужчину, который бросил гранату в полицейских (фото)

Злоумышленником оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий.

19 февраля в городе Сторожинец Черновицкой области во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

Отмечается, что на территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. К розыску и задержанию злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.

В полиции сообщили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских личность нападавшего быстро установлена и в эту же ночь задержана. Кроме того, в ходе осмотра его транспортного средства обнаружены и другие опасные предметы.

"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. Во время задержания он сопротивлялся правоохранителям с взрывным предметом в руках и имел при себе еще несколько боеприпасов. Посягательство на жизнь полицейских - это особо тяжкое преступление. Реакция будет жесткой и принципиальной. Ни один человек не уйдет от ответственности", – подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

Злоумышленником оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства фигуранта проведен неотложный обыск. Полицейские изъяли еще оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

"Досудебное расследование осуществляется по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании меры пресечения", - заявили в полиции.

