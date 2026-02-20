Отдавать земли никто не будет: командующий Нацгвардией о требовании Кремля на переговорах

Передать РФ территории, которые контролируют Силы обороны, "невозможно на данный момент". Об этом заявил командующий Национальной гвардией, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью BBC Украина.
"Прекращение огня по линии боевого столкновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал Пивненко.
В то же время он заявил, что если верховный главнокомандующий отдаст такой приказ – украинские военные его выполнят. Однако остаются вопросы относительно того, как это воспримет население страны.
"Потому что мы правовая страна. Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать защищаться? ... Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", – объяснил свою точку зрения Пивненко.
Вопрос территорий на переговорах: что известно
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что хотя РФ и Украина достигли прогресса в некоторых вопросах на переговорах, однако тема территорий остается главной проблемой. Она также назвала требования Кремля о передаче ему украинских территорий "абсолютно необоснованными".
Между тем The Wall Street Journal пишет, что Украина и РФ преследуют одну цель на переговорах – показать главе Белого дома Дональду Трампу, что они не срывают мирный процесс. Издание отметило, что третий раунд переговоров в Женеве, как и два предыдущих в Абу-Даби, закончились без какого-либо прогресса.