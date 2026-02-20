Отдавать земли никто не будет: командующий Нацгвардией о требовании Кремля на переговорах

В то же время, по его словам, остановку войны на текущей линии фронта Украина "может понять".

Передать РФ территории, которые контролируют Силы обороны, "невозможно на данный момент". Об этом заявил командующий Национальной гвардией, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью BBC Украина.

"Прекращение огня по линии боевого столкновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал Пивненко.

В то же время он заявил, что если верховный главнокомандующий отдаст такой приказ – украинские военные его выполнят. Однако остаются вопросы относительно того, как это воспримет население страны.

"Потому что мы правовая страна. Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать защищаться? ... Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", – объяснил свою точку зрения Пивненко.

Вопрос территорий на переговорах: что известно

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что хотя РФ и Украина достигли прогресса в некоторых вопросах на переговорах, однако тема территорий остается главной проблемой. Она также назвала требования Кремля о передаче ему украинских территорий "абсолютно необоснованными".

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Украина и РФ преследуют одну цель на переговорах – показать главе Белого дома Дональду Трампу, что они не срывают мирный процесс. Издание отметило, что третий раунд переговоров в Женеве, как и два предыдущих в Абу-Даби, закончились без какого-либо прогресса.

