Синоптики объявили в Днепре желтую опасность (инфографика)

По Днепропетровской области также объявлен I уровень опасности.

В Днепре и Днепропетровской области на сегодня, 20 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в первой половине дня ожидается туман. Видимость будет падать до 200-500 метров.

Кроме этого, на дорогах сохранится гололедица.

Из-за непогоды синоптики объявили в Днепропетровской области I уровень опасности.

Сегодня в Днепропетровской области будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается мокрый снег с дождем и слабое налипание мокрого снега. В первой половине дня туман. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура по области -1°...+4°, в Днепре термометры покажут 0°...+2°.

По данным синоптиков, в течение 20-21 февраля перемещение очередного южного циклона и его атмосферных фронтов вызовет в Днепропетровской области осадки различной фазы.

Напомним, что с 23 февраля в Украину должна прийти оттепель, но до этого еще ожидаются морозы и снег. В то же время оттепель приведет к таянию снега, поэтому на дорогах будет много воды.

