В переговорах о прекращении войны у Путина и Зеленского есть одна общая цель, - WSJ

Американские чиновники предупреждают, что Трамп теряет интерес по мере приближения промежуточных выборов.

В переговорах о прекращении войны Украина и Россия сошлись на одной общей цели – попытке не создать впечатления, что они препятствуют мирному урегулированию, чтобы таким образом избежать гнева президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Последний раунд переговоров при посредничестве США в Женеве на этой неделе завершился, как и другие переговоры в этом году, без какого-либо реального прогресса. Мирный процесс зашел в тупик, и, по мнению многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр, отмечает издание.

"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что три раунда трёхсторонних переговоров в этом году, два в Абу-Даби и один в Женеве, свелись к представлению, призванному убедить президента США в том, что Украина не является проблемой", - говорится в статье.

Трамп может навредить обеим сторонам

Как отмечает WSJ, и Москва, и Киев опасаются, что непредсказуемый Трамп может навредить им, если потеряет терпение. Украинские силы по-прежнему получают жизненно важную разведывательную поддержку США, в то время как США продают оружие Европе, которое затем передаётся защитникам Украины.

В то же время ужесточение западных санкций может подорвать и без того слабую экономику России, особенно если это ещё больше сократит её жизненно важные доходы от нефти. И, по мнению аналитиков, России нужна американская помощь, чтобы оказать давление на Украину и заставить её пойти на уступки.

"Путин не может позволить себе разозлить Трампа, поскольку российская экономика стремительно ухудшается, а новые санкции контрпродуктивны. Поэтому он усердно играет роль человека, готового к мирному урегулированию", – заявил Аббас Галлямов, политолог и бывший спичрайтер Кремля.

Исторические лекции

Украина открыто ставит под сомнение искренность России в отношении переговоров, обвиняя московских переговорщиков в затягивании времени путем чтения исторических лекций. Однако некоторые аналитики считают, что переговоры реальны, а не являются показными.

"Тот факт, что о переговорах практически ничего не просочилось, говорит об уровне серьезности, которого мы не видели раньше. Это не означает, что мы заключим сделку. Но люди пытаются", – сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший сотрудник Белого дома.

Однако, по словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников, власти ряда западных стран пришли к выводу, что Путин ведет переговоры недобросовестно. Вместо этого, по их мнению, Путин пытается использовать переговоры при посредничестве США для достижения успехов, которых ему не удается добиться на поле боя.

Дилемма Донбасса

Белый дом исходит из оптимистической теории, согласно которой военные цели Путина более ограничены, чем он заявляет публично, и что он был бы доволен, если бы Украина просто отказалась от остальной части своего восточного Донбасса, большая часть которого оккупирована Россией.

"Но российские чиновники продолжают громко повторять всем, кто готов слушать, что они не отказались от своих более широких целей, о которых Путин неоднократно заявлял в своих речах и эссе на протяжении многих лет. Россия хочет весь Донбасс, но также и перестройку украинского правительства, армии, СМИ, религии и идентичности, что равносильно восстановлению российского влияния в стране", - пишет WSJ.

По словам украинских и российских делегатов, в переговорах достигнут определенный прогресс, хотя и не по ключевым стратегическим вопросам. Но прекращения огня пока не предвидится. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет.

Белый дом неоднократно призывал Москву и Киев заключить соглашение как можно скорее, и некоторые американские чиновники надеются, что соглашение будет достигнуто до промежуточных выборов в США в ноябре:

"Однако, по словам американских чиновников, Трамп не оказывает дополнительного давления на Путина или Зеленского, чтобы заставить их заключить сделку. Вместо этого, по их словам, администрация Трампа постепенно теряет интерес к мирному процессу, переключая внимание на ядерные переговоры с Ираном и восстановление Газы".

Есть ли прогресс в мирных переговорах

Как писало Reuters, европейские разведки пессимистично настроены относительно шансов на достижение в этом году соглашения о прекращении войны в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает маловероятным быстрое завершение войны России против Украины путем переговоров. По его мнению, война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы.

