РФ останется только с КНДР: эксперт объяснил важность протестов в Иране

КНДР не сможет самостоятельно обеспечить все потребности РФ на фронте, считает Денис Попович.

Иран поставлял России не только "Шахеды", но и боеприпасы разных калибров. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя протесты в Тегеране.

"Теперь представьте себе, что все это отпадает. При том, что Северная Корея, мы о ней давно не упоминали, что они поставляют РФ боеприпасы. Хотя они поставляли, там миллионы тонн были. Но я видел информацию о том, что постепенно запасы у Северной Кореи истощаются и они вынуждены разворачивать дополнительные мощности. Для того, чтобы продолжать эти поставки. Но представьте себе, что этот источник полностью перекрыт из Ирана", – сказал Попович.

Он добавил, что из-за этого Украине выгодны протесты в Иране. Поскольку в случае смены режима в стране, Тегеран может перекрыть эти поставки Москве.

"Поэтому все взаимосвязано – если Иран отвалится, то РФ будет иметь проблемы. Потому что отвалилась Венесуэла, отвалится Иран. Осталась Северная Корея. А мощности Северной Кореи, чтобы обеспечивать фронт в Украине – они, на мой взгляд, довольно сомнительны", – добавил Попович.

Протесты в Иране: что известно

Ранее Bloomberg писал, что Иран продал России ракет на сумму почти $3 млрд. Отмечалось, что речь идет о поставках баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух". Кроме того, РФ заключала с Ираном контракт на дроны типа "Шахед" на сумму в $1,75 млрд.

Между тем Politico отмечает, что из-за войны РФ в Украине Путин начинает терять союзников. В частности, в 2024 году пал режим в Сирии, а уже в 2025 году США захватили Николаса Мадуро в Венесуэле. Издание отмечает, что сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, кажется, разваливается.

