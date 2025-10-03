Движение также согласилось передать управление Газой "комитету палестинских технократов".

Группировка ХАМАС заявила о готовности освободить всех израильских заложников - живых и погибших - в рамках плана обмена, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на заявление исламистов сообщает медиакомпания Al Jazeera.

"Чтобы добиться прекращения военных действий и полного отвода войск из сектора Газа движение объявляет о согласии освободить всех израильских заключенных - как живых, так и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа", - сказано в заявлении.

Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, "основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама". В ХАМАС отметили, что предлагают Трампу сделать их частью объединенной палестинкой структуры, которая будет управлять сектором Газа после завершения войны с Израилем.

"Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - заявили там.

Официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук добавил, что они готовы к переговорам по всем вопросам, связанным с движением и оружием. По его словами, план Трампа не может быть реализован без переговоров.

Мирный план Трампа

Официальный мирный план Трампа предполагает, что Израиль не будет оккупировать, а регион станет "дерадикализированной зоной, свободной от терроризма и угроз для соседей".

США инициируют диалог между сторонами относительно политического будущего, члены "Хамас", которые захотят уехать, получат безопасный проезд в третьи страны, временное управление регионом будет осуществлять технократический комитет под наблюдением "Мирного совета" Дональда Трампа и Тони Блера, а жителей будут поощрять оставаться для восстановления.

