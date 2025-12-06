Пользователи соцсети Х указали на дыры в логике Маска.

Соцсеть Х получила крупный денежный штраф от Евросоюза за нарушение европейских законов. В ответ владелец соцсети Илон Маск призвал распустить Европейский союз.

"ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал он в этой же соцсети.

Это сообщение собрало большое количество комментариев. Хотя были и те, кто поддержал предложение Илона, очень много комментариев наоборот были критическими к Маску.

"США следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным штатам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал один из пользователей, многие другие высказались в похожем ключе.

Многие объяснили ошибочность самого тезиса Маска о том, что ЕС якобы не представляет народы Европы. Ему в частности напомнили, как именно устроен ЕС, и что сами европейцы на многочисленных опросах и референдумах высказываются за членство своих стран в нем.

Некоторые указали Маску на геополитические последствия роспуска Евросоюза. "Это значительно усилит Россию и Китай", - отметил один из пользователей.

Штраф для соцсети Х: что надо знать

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что ЕС оштрафовал соцсеть X, принадлежащую Илону Маску, на 120 млн евро за нарушение Закона о цифровых услугах - в частности из-за введения пользователей в заблуждение платной синей отметкой верификации, блокировки доступа к данным для исследователей и ненадлежащей прозрачности рекламного хранилища.

Этот штраф вызвал резкую реакцию в Вашингтоне. Государственный секретарь Марко Рубио назвал штраф "атакой на американские технологические платформы и американский народ", а вице-президент Джей Ди Вэнс еще накануне обвинил ЕС в давлении на соцсеть за "неучастие в цензуре".

