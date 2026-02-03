Солнце разразилось новыми вспышками: ученые предупреждают о магнитной буре (график)

Новая магнитная буря ожидается через пару дней.

В последнее время скорость солнечного ветра снизилась, а геомагнитное поле было спокойным в выходные. Однако на Солнце быстро увелчичилась новая активная область, которая теперь грозит нам магнитными бурями. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообшается, за последние 24 часа на Солнце произошла целая серия вспышек классов M и X. Самым крупным событием стала вспышка класса X8.1. Уже установлено, что эта сильная вспышка была с выбросом корональной массы.

"Ожидается, что большая часть выброшенного вещества не достигнет Земли, однако возможно касательное столкновение 5 февраля", - предупреждают эксперты.

Видео дня

Сегодня же, 3 февраля, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Земля погрузится во тьму на 6 минут: где и когда смотреть самое долгое затмение века

2 августа 2027 года жителей Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока ждет редкое астрономическое событие – полное солнечное затмение. В максимальной фазе Луна закроет Солнце на 6 минут 23 секунды, что сделает его самым продолжительным на доступной суше как минимум до 2114 года. В полосе полной фазы окажутся территории от Испании до Красного моря, где проживают около 89 миллионов человек.

Во время затмения день на несколько минут сменится сумерками: на небе появятся звезды и планеты, температура понизится, а вокруг темного диска проявится солнечная корона. Максимум затмения ожидается в районе египетского Луксора.

Путь тени пройдет через Испанию, страны Северной Африки и Ближнего Востока и завершится над Индийским океаном.

