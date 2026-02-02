Эксперты проверили, помогает ли авиарежим быстрее зарядить телефон

Популярный лайфхак работает, но эффект не такой заметный, как многие ожидают.

Совет включать авиарежим во время зарядки смартфона давно гуляет по форумам и соцсетям. Считается, что так устройство зарядится быстрее и эффективнее. Журналисты SlashGear решили проверить, есть ли в этом реальный смысл – и результаты оказались не такими однозначными.

Технически режим полета действительно помогает немного ускорить зарядку. После его активации телефон отключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные модули. В обычном режиме они постоянно работают на фоне и расходуют энергию. Когда все это отключено, батарее не приходится параллельно тратить заряд, а значит, он может накапливаться чуть быстрее.

Чтобы понять, есть ли реальный прирост, журналисты провели серию тестов на Samsung S24 Ultra. Телефон несколько раз разряжали до 0%, подключали к быстрой 65-ваттной зарядке и фиксировали время, за которое он доходил до 100%. Во всех случаях устройтво включали при достижении 1% заряда, а в отдельных тестах сразу после этого активировали авиарежим.

Нужно ли включать режим полета во время зарядки

Тесты показали: технически это действительно работает – однако эффект очень скромный. В авиарежиме смартфон зарядился до 100% за 1 час 2 минуты, тогда как с активными мобильной связью Wi-Fi – за час 9 минут. Повторные замеры на протяжении нескольких недель подтвердили разницу в 4–7 минут.

В SlashGear отметили, что средний выигрыш около пяти минут вряд ли можно считать существенным, особенно учитывая, что в авиарежиме пользователь не получает звонки и сообщения, что делает такой способ полезным только в тех редких ситуациях, когда нужно срочно получить заряд за короткое время, например, перед выходом из дома.

Сегодня скорость зарядки в большей степени зависит от мощности адаптера, качества кабеля и поддержки технологий быстрой зарядки. Если используется слабый блок питания, включение авиарежима практически не даст ощутимого эффекта. С более мощной зарядкой разница может быть заметна, но все равно остается скромной.

Таким образом, авиарежим можно считать скорее небольшим бонусом к зарядке, но никак не универсальным решением. Он действительно помогает телефону заряжаться чуточку быстрее, но основную роль все еще играют современные зарядные устройства и правильные условия эксплуатации аккумулятора.

Ранее эксперты выделили три распространенные ошибки с USB‑C, которые ухудшают скорость зарядки. Чтобы получить максимальную скорость, важно, чтобы правильно работали все элементы цепи: адаптер, кабель и устройство.

А если ваш девайс перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки, который пора почистить.

