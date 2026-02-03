Один из самых известных самолетов в мире совершил свой последний полет (видео)

Грузоподъемность этого гиганта составляет около 40 тонн.

На днях самолет Airbus BelugaST 5 совершил свой последний полет. Это событие ознаменовало конец эпохи для одного из самых очаровательных на вид, но и невероятно важных бортов.

Утром 29 января этот гигант приземлился в Броутоне, Северный Уэльс. Самолет выполнил свой последний оперативный рейс, вылетев из французского Бордо, рассказывает ресурс IFL Science.

"Airbus BelugaST – это специализированный самолет, который используется для транспортировки деталей самолетов. То есть, по сути – самолет, который перевозит части других самолетов", – говорится в материале.

Всего флот Airbus BelugaST 5 насчитывает пять бортов. Они предназначены в первую очередь для транспортировки крыльев самолетов с завода компании в Великобритании на предприятия в других уголках Европы.

Для размещения крупных грузов самолет имеет огромный баллонообразный грузовой отсек. Изначально этот самолет назывался A300-600ST (Super Transporter). Однако его прозвище настолько прижилось, что компания Airbus официально изменила его название на BelugaST.

Грузоподъемность самолета составляет примерно 40 тонн, что, как ни странно, эквивалентно весу горбатого кита. Его носовая часть может подниматься вверх, что позволяет принять огромный груз.

"С момента своего дебюта в середине 1990-х годов флот перевез около 1700 крыльев и совершил более 13 300 рейсов между различными объектами Airbus. Он также использовался для ряда специализированных миссий с высокими ставками, таких как транспортировка спутников в Космический центр Кеннеди НАСА во Флориде", – пишет ресурс.

Также он выполнил довольно необычную миссию по транспортировке картины Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" из Парижа в Токио. Огромное полотно, размером 2,99 метра в высоту и 3,62 метра в длину, было слишком большим, чтобы его можно было перевезти стандартным перевозчиком.

В 1997 году BelugaST установил мировой рекорд по самому тяжелому грузу, перевезенному по воздуху. Тогда этот самолет перевозил огромный химический резервуар для торгового судна.

Кроме того, он побил рекорд по самому длинному чартерному рейсу. В 2003 году BelugaST пролетел более 25 часов (включая остановки) по пути в Австралию. Тогда он доставлял вертолеты из Франции в Мельбурн.

Но на днях после более 30 лет службы первый самолет флота вышел на пенсию. Ожидается, что другие самолеты из этой серии будут выведены из эксплуатации в течение следующего года.

"Самолет-пенсионер останется в Великобритании, где его превратят в учебное заведение, призванное вдохновлять детей на выбор карьеры в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM)", – добавляет автор.

С середины 2027 года роль перевозчика крупных грузов для Airbus возьмет на себя более крупный брат этих самолетов – BelugaXL.

