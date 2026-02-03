Украинских медиков в Польше ждут важные изменения: в СМИ поделились деталями

Сенат Польши принял закон, касающийся правил осуществления профессиональной деятельности врача гражданами Украины.

Положения закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства были введены в 2022 году. Они регулируют, среди прочего, правила осуществления профессиональной деятельности врача гражданами Украины. В конце января Сенат принял закон об отмене решений, вытекающих из специального закона, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Александры Повежи из юридической фирмы "Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" врачи, которые уже получили условное право на осуществление профессиональной деятельности на основании ст. 61 п. 1 закона о помощи, не потеряют автоматически свои полномочия со дня отмены этого положения.

"Сохранение в силе предыдущих решений решает проблему непрерывности выполнения профессии, но не дает ответа на вопрос, как долго и на каких условиях врачи с условной лицензией на осуществление медицинской деятельности должны функционировать в системе", - отметила юрист.

Поэтому статус украинских врачей требует дальнейшего регулирования, чтобы избежать правовой неопределенности и практических проблем.

