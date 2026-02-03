Почему ваш iPhone разряжается к обеду и как простая настройка решает проблему

В ходе тестирования выяснилось, что одну из ключевых ролей играет фоновое обновление приложений.

Многие пользователи iPhone замечают одну и ту же проблему: смартфон уверенно стартует утром со 100%, но уже к середине дня заряд падает до критического уровня. При этом речь идет не о старых моделях – жалобы поступают и от владельцев относительно новых iPhone.

Проведенный в 2026 году аудит повседневных настроек iOS показал, что причина быстрого разряда часто кроется не в "уставшей" батарее, а в фоновых процессах, которые незаметно расходуют энергию.

В ходе тестирования выяснилось, что одну из ключевых ролей играет фоновое обновление приложений. Даже когда экран выключен, десятки программ продолжают синхронизировать данные, проверять обновления и обращаться к сети.

Если ограничить эту функцию и разрешить обновление контента только при подключении к Wi-Fi – либо полностью отключить ее – энергопотребление заметно снижается. В тестовом сценарии iPhone 15 Pro, который обычно к обеду разряжался до ~38–42%, стал сохранять ~55–60%.

Дополнительную нагрузку на аккумулятор создают и некоторые опции конфиденциальности, о которых пользователи даже не задумываются. Службы аналитики, системные отчеты и отслеживание значимых мест работают в фоне постоянно, периодически активируя модули связи и геолокации.

Их отключение не влияет на базовую работу устройства, но позволяет сократить число скрытых процессов, которые съедают заряд в течение дня.

Отдельное внимание эксперты обратили на поведение Wi-Fi. Смартфон регулярно сканирует доступные сети, даже если вы уже подключены к одной из них. Это может казаться мелочью, но в сумме такие действия приводят к дополнительному расходу энергии.

Для полного отключения, чтобы айфон не искал сети, следует использовать переключатель в меню "Настройки" -> "Wi-Fi".

Apple рекомендует использовать функцию "Оптимизированная зарядка" для продления жизни аккумулятора. С ней телефон изучает ежедневный цикл зарядки, удерживая заряд на уровне 80% ночью и дозаряжая до 100% перед использованием.

Если ваш iPhone разряжается уже к обеду, попробуйте ограничить фоновое обновление приложений, поиграться с настройками конфиденциальности и проверить подключение Wi‑Fi – и вы удивитесь, насколько дольше сможет работать ваш смартфон.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Первой новинкой Apple в 2026 году стало новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

