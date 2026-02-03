'Это уже что-то': Трамп рассказал о соглашении с Путиным не атаковать Украину в течение недели

Президент США отметил, что в Украине чрезвычайно холодная волна.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он попросил его неделю не стрелять по Киеву и другим городам, говорится в Telegram-канале Donald Trump на русском.

Глава Белого дома отметил, что во время разговора с Путиным он упомянул о сильной волне холода в России и подчеркнул сложные погодные условия и в Украине.

"Украина - очень холодная страна. Намного холоднее, чем у нас. В среднем - как в Канаде или даже холоднее. Кроме того, сейчас у них чрезвычайно сильная холодная волна", - отметил глава Белого дома.

Поэтому он попросил российского диктатора неделю не стрелять и не запускать ракеты по Киеву или другим городам Украины, и тот якобы согласился.

"Я просил его не стрелять неделю - никаких ракет по Киеву или любому другому городу - и он согласился. Поэтому это уже хоть что-то", - заявил Трамп.

Еще президент США снова заявил, что между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует "огромная ненависть" и добавил, что война длится дольше, чем ожидалось.

Энергетическое перемирие: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече Украины, США и России в Абу-Даби обсуждался вопрос, чтобы РФ не наносила удары по Киеву и другим украинским городам. Зеленский добавил, что после заявления президента США он ожидает, что эти договоренности будут выполняться. Зеленский поблагодарил Трампа за возможность в холодное время года обеспечить безопасность украинских городов от российских ударов. Впоследствии в вечернем обращении к народу Зеленский дополнительно отметил, что ситуация этой ночью и в ближайшие дни покажет, прекратит ли Россия наносить удары по украинской энергетике.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась до 1 февраля воздержаться от ударов по Украине по просьбе президента США. По словам Пескова, Россия согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров". Он добавил, что поскольку президент Украины первым пригласил на встречу главу Кремля, Путин предложил ему приехать в Москву.

