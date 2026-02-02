'Колоссальные потери': министр культуры сообщила, сколько молодежи выехало из Украины

Бережная отметила, что за последние годы украинская молодежь пережила чрезвычайные испытания.

До полномасштабного вторжения в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн, написала на своей Facebook-странице министр культуры, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

"До полномасштабного вторжения в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн. Это колоссальные потери", – отметила Бережная.

Она поделилась, что за последние годы украинская молодежь пережила чрезвычайные испытания: войну, потери, вынужденное перемещение, воздушные тревоги, атаки, затрудненное обучение.

"Но они как никто другой показывают нам ответственность, силу и лидерство", - подчеркнула она.

Министр отметила, что основной задачей правительства является создание для молодежи достойных условий для роста и самореализации.

"Безопасность украинской молодежи должна стать общим приоритетом для всего мира. Защита Украины, поддержка в борьбе с агрессором и санкции против России - самые эффективные инструменты", - написала Бережная.

Она обратилась к партнерам с призывом помочь остановить Россию.

"Украина защищается от РФ и уже почти четыре года находится под ежедневными атаками. Но в то же время мы – страна, которая планирует будущее. В центре этого будущего – молодежь", – добавила министр культуры.

По словам Бережной, даже в самых сложных условиях Украина инвестирует в образование, развитие и создание возможностей для молодых людей. В частности, это касается развития лидерства и предпринимательства, поддержки культурных и креативных индустрий, усиления цифровых компетенций украинской молодежи.

"Работаем над тем, чтобы каждый и каждая могли расти, развиваться и проявляться в Украине. Спасибо партнерам Украины за поддержку", - говорится в сообщении вице-премьер-министра по гуманитарной политике.

Ранее УНИАН сообщал, что данные опроса, проведенного Киевским институтом социологии, свидетельствуют, что только 20% украинцев верят в то, что война может закончиться уже в ближайшее время или, по крайней мере, в текущем году. Примечательно, что 43% считают, что боевые действия могут завершиться только в следующем году, то есть в 2027 году или еще позже. При этом 19% опрошенных выбрали ответ "трудно сказать". Отмечается, что 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно, а 17% назвали срок в полгода или несколько месяцев.

Также мы писали, что руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что с каждым годом количество украинцев, готовых вернуться домой, уменьшается. Антипович отметил, что сейчас только треть из тех, кто уехал, имеет такое желание. Эксперт прогнозирует, что процент тех, кто реально вернется, будет очень незначительным. Соответственно, Антипович считает, что следствием войны будет демографический кризис в Украине.

