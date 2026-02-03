Ученые нашли паука, плетущего очень длинную паутину, которая прочнее кевлара (фото)

Его паутина растягивается в два раза сильнее, чем у других пауков-кругопрядов, прежде чем разорваться.

Обнаруженный в дикой природе Мадагаскара, паук, известный как "паук Дарвина", плетет паутину, более прочную, чем кевлар - очень прочное синтетическое волокно, устанавливая новый стандарт биологической прочности. Об этом пишет Daily Galaxy.

Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Arachnology, паук строит огромные паутины в виде кругов над реками и ручьями, подвешивая их на нитях длиной более 25 метров. Его паутина не просто держит, но и поглощает энергию эффективнее, чем любой известный природный или синтетический материал.

Интересно, что обнаруженный зоологом Игни Агнарссоном и биологом Матьяжем Кунтнером, этот вид (Caerostris darwini) стал примером биологических инноваций. Изолированная экосистема Мадагаскара породила множество необычных существ, но этот паук выделяется не своим внешним видом, а тем, что он строит и как он это делает.

Самая большая паутина

Паук Дарвина, обитающий на коре деревьев, строит паутину, которая может простираться более чем на 3 квадратных метра, подвешенную в воздухе над реками. Ни один другой восьминогий хищник, как известно, не строит паутину в таких местах, на высоте нескольких метров над водой, прикрепляясь к деревьям на противоположных берегах.

Важно, что такое расположение означает, что паутина должна выдерживать ветер, натяжение и борьбу добычи. Ученые отметили, что пауки, вероятно, выпускают нити через воду, ловя их на ветках, чтобы сформировать основание паутины. Закрепившись, они плетут остальную часть конструкции.

Хотя некоторые другие паукообразующие строят паутину возле воды, ни один из них не был задокументирован как создающий столь обширные паутины на открытом воздухе. Требования этой среды обитания, вероятно, подтолкнули к эволюции их необыкновенного шелка, созданного для того, чтобы выдерживать не только силу, но и время.

Шелк с непревзойденной способностью поглощения энергии

Интересно, что команда исследователей обнаружила, что паутина способна поглощать огромную кинетическую энергию, прежде чем разорваться, превосходя даже кевлар - материал, используемый в бронежилетах. Было отмечено, что эта паутина "в 10 раз лучше кевлара" не только по прочности, но и по износостойкости. Эволюционный биолог Джессика Гарб из Университета Массачусетса в Лоуэлле, ведущий автор исследования, сказала:

"Этот паук известен тем, что один из типов паутины, которую он производит, называемый паутиной-паутиной, является самой прочной паучьей паутиной из всех когда-либо измеренных".

Отмечается, что ключевую роль играет эластичность. Паутина растягивается в два раза сильнее, чем у других пауков-кругопрядов, прежде чем разорваться. Это позволяет паутине оставаться целой, когда добыча сопротивляется, накапливая и рассеивая энергию, не разрываясь.

Молекулярная структура, ответственная за эти замечательные качества, остается неизвестной, хотя эксперты предполагают, что будущие исследования могут раскрыть, что делает эту паутину настолько исключительно эффективной.

Экстремальные сооружения крошечного строителя

Хотя паук едва достигает 2,5 сантиметров в диаметре, его влияние огромно. Агнарссон и Кунтнер заметили, что паутина регулярно ловила десятки насекомых. Размер и усилия, необходимые для ее строительства, огромны, но, похоже, питательная ценность того стоит.

Интересно, что, хотя в паутине не было обнаружено крупной добычи, такой как птицы или летучие мыши, исследователи не исключили такой возможности. Паутина достаточно прочная и достаточно большая, чтобы удерживать мелких позвоночных. Учитывая, что в природе насчитывается более 40 000 видов пауков и около 200 000 типов шелка, древесный паук Дарвина может быть лишь одним из многих, обладающих замечательными свойствами.

Другие интересные пауки

В обзоре 2021 года были задокументированы случаи нападения пауков на змей - было зарегистрировано 319 сообщений со всех континентов, кроме Антарктиды. Средняя длина несчастных рептилий составляла 26 см, а самые крупные - около метра в длину.

В списке хищников не преобладали самые крупные пауки. Семейство тарантулов, в которое входят виды, известные как пауки-птицееды, составляло лишь около 10 процентов случаев.

