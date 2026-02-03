'Живут под ежедневной угрозой нападения РФ': в The Guardian рассказали о ситуации в Херсоне

В публикации издание отмечает, что гул артиллерии и шум дронов – это ежедневное явление.

Херсон – единственный город в Украине, который почти непосредственно находится на линии фронта с российскими войсками и где люди живут под ежедневной угрозой нападения, сообщает The Guardian.

Издание рассказало, что психолог Галина Лысенко суетится среди небольшой группы детей, сидящих за столом в подвале в Херсоне. В 2024 году ее собственный дом был поврежден российским обстрелом, в результате чего она получила ранения в ногу и живот.

В статье отмечается, что этот подвал является безопасным местом в опасном городе. Другие комнаты комплекса, которые местные жители используют как убежище, служат для занятий йогой, репетиций танцевального коллектива и мастер-классов для группы пожилых женщин, которые занимаются трафаретной печатью на футболках с названием города.

Издание поделилось, что в городе супермаркеты и магазины забивают окна досками для защиты от осколков, а другие здания имеют повреждения, причиненные российскими бомбами.

Кроме того, улицы города покрыты сетками против дронов, включая главный подъезд от побережья, который с трех сторон защищен туннелем из сеток.

В публикации подчеркивается, что российские войска находятся прямо за рекой, поэтому жизнь 60 000 жителей, среди которых 5000 детей, оставшихся из 300 000 жителей, проходит под прикрытием.

"Дети постоянно находятся под давлением. Они всегда в стрессовом состоянии, некоторые из них боятся выходить на улицу после обстрелов", - рассказала Луценко.

Издание констатирует, что Херсон – тяжелое место для жизни. Захваченный российскими войсками в начале войны в 2022 году, город был единственной областной столицей Украины, которая была оккупирована. Через 9 месяцев его удалось освободить, российские войска отступили через Днепр после молниеносной наступательной операции Украины.

Однако, как отмечается, если жители города считали, что кошмар закончился, они очень ошибались. Закрепившись на противоположном берегу реки, Россия начала все более частые атаки.

В статье говорится, что с мая 2024 года Россия начала "дроновое сафари", во время которого она преследовала и убивала жителей Херсона прямо на улицах города. Именно поэтому, объясняет издание, власти и установили противодроновые сетки.

"Гул артиллерии и шум дронов – это ежедневное явление. "Красная зона" – полоса глубиной 1 км вдоль набережной Днепра, выходящая на российские позиции, – является самым опасным участком города", – указывается в публикации.

Власти перенесли ключевые объекты под землю не только в городе, но и в регионе, поскольку детям слишком опасно регулярно посещать школу в городе.

Добавляется, что главная перинатальная клиника города, расположенная в "красной зоне", находится в старом советском бомбоубежище с взрывозащищенными дверями и входом, защищенным сеткой от дронов. Ежемесячно сюда обращаются около 1000 женщин.

"Большинство людей стараются не выходить на улицу, если это не является необходимым. Сегодня утром мне пришлось посетить несколько мероприятий. Дважды нам пришлось прятаться в церкви и магазине, потому что были замечены дроны. Только что я услышал, что в городе ранен ребенок. Сегодня утром пять человек получили ранения от дронов и артиллерийского обстрела", - рассказал изданию глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что хотя власти пытаются эвакуировать тех, кто находится в "красной зоне", большинство людей не хотят покидать регион. Поэтому они пытаются обеспечить большую защиту от атак.

"Мы пытаемся установить сетки везде, где люди передвигаются и ходят. Сейчас у нас более 100 км сеток. Мы хотим достичь 200 км в течение следующих двух месяцев, а до конца этого года планируем иметь 300 км", - рассказал Прокудин.

Также он поделился планами по расширению сети подземных объектов во всем регионе, включая клиники и школы.

