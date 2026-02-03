РФ атаковала Киев баллистикой и дронами: больше 1000 домов остались без отопления

Без тепла - Дарницкий и Днепровский районы.

Россияне ночью 3 февраля нанесли по Киеву очередной массированный удар, есть повреждения в нескольких районах, два района без отопления.

Обновлено 8.23. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на инфраструктуру столицы Дарницкий и Днепровский районы в основном остались без тепла.

Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы.

Видео дня

Обновлено 7.29. В ГСЧС подробно рассказали о последствиях атаки на Киев. Спасатели отметили, что количество пострадавших возросло до трех.

В Днепровском районе произошло разрушение жилого 5-этажного дома. По другому адресу – возник пожар на территории учреждения дошкольного образования.

В Деснянском районе попадание по территории одного из административных зданий и на открытой территории.

В Дарницком районе произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще по одному адресу произошло возгорание и разрушение в складском здании.

В Печерском районе в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных автомобиля, линия электропередач и дорожное покрытие.

В Шевченковском районе в результате возгорания многоэтажки 2 человека получили травмы.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 3:40 зафиксированы последствия вражеской атаки на Киев в пяти районах - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.

В Дарницком районе поврежден 25-этажный дом, а в другом месте – 5-этажка. Также возник пожар в нежилой застройке.

В Деснянском районе повреждено нежилое здание.

В Днепровском районе зафиксировано повреждение территории детского сада, а также повреждение жилого 5-этажного дома.

В Печерском районе повреждена АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили.

В Шевченковском районе поврежден 22-этажный жилой дом.

Также в результате вражеской атаки в Дарницком районе есть один пострадавший. Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух.

Российская атака по Украине

Россияне ночью также массированно атаковали Харьков, били по энергетической инфраструктуре.

Мэр города Игорь Терехов назвал атаку беспрецедентной и отметил, что в части домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ, придется слить воду из труб.

Вас также могут заинтересовать новости: