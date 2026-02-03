Вторая жизнь для старых подушек: эксперты перечислили 7 идей, как их использовать

Старые подушки могут еще послужить в хозяйстве и принести пользу.

Часто старые подушки уже отслужили свой срок в спальне, но у них еще есть определенный ресурс, из-за чего их полная утилизация кажется просто неправильной. Поэтому собраны идеи, как можно повторно использовать старую подушку, пишет Martha Stewart.

Всего издание приводит 7 креативных идей, что можно придумать со старой подушкой:

1. Подложка для колен для сада

Если вы ухаживаете за цветниками и вазонами, старая подушка – отличный способ сделать время, проведенное в саду, более комфортным.

"Положите ее в водонепроницаемый чехол, например, из материала Sunbrella [или обивки для наружного использования], кусок брезента или даже прочный пластиковый пакет для мусора. Эти старые подушки могут спасти ваши колени во время прополки и посадки", – отметила эксперт по организации Дженнифер Ян.

2. Пожертвовать приютам для животных

Приюты для животных часто нуждаются в уютных материалах для содержания животных, включая старые одеяла, полотенца и даже подушки.

"Многие приюты и центры спасения принимают подушки для использования в качестве подстилки в клетках и будках", - рассказала профессиональный организатор Джиллиан Эконому.

В статье отмечается, что старые подушки можно переделать и для своих домашних любимцев. Оберните их старым одеялом или наволочкой, чтобы они выглядели приятнее и их было легче стирать.

3. Использовать в качестве упаковочного материала

Независимо от того, упаковываете ли вы вещи для переезда или отправляете коробку, хрупкие предметы можно защитить мягкой подушкой.

"Старые подушки – это отличный упаковочный материал, который можно использовать повторно для хрупких предметов, таких как стеклянная посуда, декоративные предметы или сувениры. Они также хорошо подходят в качестве барьера между мебелью и стенами во время переезда", – отметила директор по контенту в Saatva Кристина Гайзер.

4. Подкладка для коленей во время уборки дома

Вы можете переделать старые подушки в мягкие подкладки для колен для использования в помещении, например, во время уборки низких шкафов или мытья пола.

Для этого ее нужно обтянуть мягким и прочным материалом или вытащить наполнитель и сделать из него подкладку.

5. Обновить мягкие игрушки

Если ваша подушка наполнена наполнителем, вы можете вынуть его и использовать для обновления мягкой игрушки.

"Подарите изношенным или любимым мягким игрушкам вторую жизнь, наполнив их чистым наполнителем для подушек. Это простой способ, который поможет любимой игрушке ребенка снова стать новой", - поделилась Гайзер.

6. Обновить уличные стулья

Подушки для сна могут смягчить сиденья, а декоративные подушки добавят немного дополнительного шарма вашей обстановке. Используйте водонепроницаемый материал сверху, чтобы защитить их от непогоды.

7. Создать пуф для пола

Он идеально подойдет для уютного детского уголка или места для медитации.

"Используйте наполнитель подушки, чтобы сделать непринужденную напольную подушку для уголка для чтения, детской комнаты или дополнительного сиденья. С помощью основных швейных приборов и ткани (подойдут даже старые простыни) вы можете создать стильный и функциональный акцент", - посоветовала Гайзер.

