Часть украинских пенсионеров остались без пенсий на 2-3 месяца, - юрист

Часть украинских пенсионеров могут остаться без пенсий на 2-3 месяца, лишившись единственного источника дохода, поскольку не прошли идентификацию. Такое заявление в комментарии "Украинскому Радио" сделала ведущий юрист по аналитике законодательства ОО "Донбасс SOS" Наталья Юрлова.

"В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины Ν299, до 31 декабря 2025 года некоторым категориям пенсионеров нужно было пройти идентификацию и подать заявление о неполучении пенсии от РФ. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые переехали с временно оккупированных территорий и находятся на подконтрольной территории Украины. Кроме того, постановление также распространяется на всех пенсионеров, которые выехали за границу. Также действие постановления распространяется на пенсионеров, которые продолжают проживать на временно оккупированных территориях", – пояснила она.

Юрлова отметила, что без пенсий сейчас остались даже те пенсионеры, которые находятся на подконтрольной территории и в сентябре общались с пенсионными фондами. По ее словам, определенная часть даже в феврале не получит пенсии:

"То есть на 2-3 месяца люди остаются без единственного источника дохода".

Процедура идентификации не является чем-то новым. Ее уже проходили и внутренне перемещенные лица, и люди, которые находятся на оккупированной территории, отмечается в материале.

Как можно пройти идентификацию пенсионеров

По словам Юрловой, если человек находится на подконтрольной территории, то ему достаточно обратиться в Пенсионный фонд. Если же человек находится за границей или на оккупированной территории, связаться со структурой будет сложнее.

Поэтому существует еще два пути идентификации: видеопроцедура или через Дія-підпис.

"Подать заявку на видеоидентификацию достаточно просто. Однако в течение ноября-декабря портал Пенсионного фонда зависал. Люди подавали заявку, но им не приходило подтверждение о дате и времени видеоидентификации или в назначенное время с людьми не связывались. Поэтому из-за технических трудностей большинство людей не успели пройти такую идентификацию до конца декабря. Мы рекомендуем повторно подавать заявку на видеоидентификацию. И только в марте в лучшем случае люди смогут получить пенсию", – подчеркнула юрист.

Юрлова добавила, что при заполнении заявления лицо может выбрать канал связи: Zoom, Viber, Telegram. После этого следует ждать ответа от Пенсионного фонда о дате и времени видеозвонка.

"Если пенсия не была получена по причинам непрохождения идентификации, то такая пенсия должна быть выплачена в полном объеме", – констатировала Наталья Юрлова.

Выплаты пенсий в Украине

Средняя пенсия в Украине составляет 6 544 гривни. Однако треть пенсионеров получает в два раза меньшие выплаты. У более чем 60 тысяч человек пенсия даже меньше прожиточного минимума.

Министр социальной политики Денис Улютин недавно сообщил, что выплаты планируют повысить для трети пенсионеров.

"Мы меньше, чем 6 тысяч, платить никому не будем. Для людей в солидарной системе. Для большого пласта бюджетников, тех, кто долго работал на работах, где государство не платит высоких зарплат, они получат рост", – сказал он.

