5 недооцененных уголков Европы, которые каждый должен посетить хотя бы один раз

Среди таких бриллиантов – французский город Каркассон.

Европа – это рай для любителей культуры, однако большинство людей посещают только известные локации, упуская скрытые от глаз жемчужины.

К примеру, Париж или Лондон – довольно популярные и красивые города, однако Европа на них не заканчивается. Ресурс Travel Off Path назвал 5 скромных европейских направлений, которые стоит посетить хотя бы раз.

Каркассон, Франция

Когда речь заходит о Франции, большинству приходят на ум такие туристические направления, как Париж, Ницца, Марсель, Лион, Мон-Сен-Мишель. Однако город Каркассон не получает той славы, которой заслуживает.

Каркассон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и, пожалуй, является самым выдающимся укрепленным поселением Франции. Там вы сможете прогуляться по бесчисленным валам и закрытым дворикам, посетить площадь Марку или пройтись по набережной.

Это направление станет отличным выбором для путешественников, которые мечтают о более традиционном европейском отдыхе, отвечающем всем привычным критериям: замок, великолепный исторический центр, множество виноградников.

Вашего внимания там заслуживает главная крепость в Каркассоне, со средневековыми комнатами, винтовыми лестницами и зубчатыми стенами.

Гданьск, Польша

Это город из сказки, похожий на съемочную площадку фильма о Гарри Поттере в натуральную величину. Его мощеные улочки напоминают Диагон-Элли, окруженные многовековыми домами, покрытыми сложными мотивами.

Гданьск – это сказочный портовый город с контрастным мрачным наследием Второй мировой войны. Он идеально подходит для соло-путешествия, если вы пока хотите избежать рисков, сопутствующих туристически привлекательным местам.

Обязательно посетите Мальборкский замок. Это самый большой замок в мире по площади, размером с 28 футбольных полей, и находится он всего в 24 минутах езды на поезде от Гданьска Главного.

Кордова, Испания

Кордова – это старинный город, который может похвастаться как богатым римским, так и незабываемым мавританским наследием. И они удивительно хорошо сочетаются между собой.

Большинство людей, выбирая путешествие в Испанию, едут в Андалусию, чтобы увидеть площади Севильи, усыпанные пальмами, и впечатляющую крепость Альгамбра в Гранаде. Кордова же гораздо менее переполнена туристами, а там расположена и невероятная мечеть.

"Эта мечеть, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, является одним из самых впечатляющих образцов исламской архитектуры, сохранившихся в ныне христианской Испании. Она датируется периодом арабского завоевания Иберии, а ее красно-белые двойные арки и непревзойденная геометрия являются настоящим произведением гения", – говорится в материале.

Вашего внимания достоин и знаменитый Римский мост Кордовы, который является чудом инженерной мысли 1 века.

Чешский Крумлов, Чехия

Прага невероятно красива, однако это направление очень переполнено туристами. Если вы мечтаете о средневековом путешествии, Чешский Крумлов – это именно тот небольшой городок, который стоит выбрать.

"Мощеные улочки города, расположенного на берегу извилистой реки, доминирующий ренессансный замок на вершине холма и множество смотровых площадок, с которых открывается вид на море красных крыш, – это почти воплощение ваших детских мечтаний о Диснейленде", – пишет автор материала.

Часто в город заезжают однодневные туристы из Праги. Поэтому целесообразно будет остаться на ночь и прогуляться по Чешскому Крумлову утром.

Это небольшой богемный городок с очаровательным замком эпохи Возрождения, который идеально подходит путешественникам, стремящимся познакомиться с чешской деревушкой.

Родос, Греция

Город Родос словно выскочил со страниц рыцарского романа: это уникальное сочетание западноевропейских и османских влияний, с французскими крепостями, венецианскими валами и турецкими мечетями.

Он также считается крупнейшим действующим средневековым городом Европы.

"Родос – это не маленький остров, и я бы даже сказал, что одной недели здесь недостаточно, чтобы увидеть все, но если вы ищете что-то действительно уникальное, обязательно добавьте Прасониси в свой список мест, которые стоит посетить. На самом южном краю Родоса это узкая полоса песка, зажатая между более бурным и ветреным Эгейским морем, идеальным для виндсерфинга и кайтсерфинга, и более спокойным Восточным Средиземноморьем, идеальным для спокойного отдыха в первой половине дня", – рассказывает автор.

Это направление идеально подходит для любителей солнца, которые не против немного культуры и которым не очень важны голубые купола Санторини, которые так хорошо смотрятся в Instagram.

Не забудьте посетить Долину бабочек. Это умеренно сложный пешеходный маршрут в горах Родоса, известный своими кристально чистыми прудами и каскадными водопадами.

