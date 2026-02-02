Финляндия собирается переместить часть ледоколов из-за угрозы со стороны РФ

Возможными местами передислокации ледоколов могут стать северные порты Оулу и Кеми.

Финляндия планирует переместить часть ледоколов с юга страны на север для уменьшения рисков потенциальных ударов со стороны России. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что возможными местами передислокации ледоколов могут стать северные порты Оулу и Кеми. Сейчас они базируются в хельсинкском порту Катаянокка, расположенном довольно близко к РФ.

"Война, которую Россия ведет против Украины, дала предупреждающие примеры в области обеспечения безопасности поставок и обороноспособности. Одним из таких примеров является децентрализация портов базирования ледоколов", - говорится в материале.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне сообщила журналистам, что в министерстве продолжается подготовка инвестиционной программы для национального ледокольного флота. По ее словам, также анализируются возможности реформы системы организации ледокольных операций.

"Распределение ледоколов - лишь небольшая часть этого комплекса вопросов, но его также рассматривают. Окончательных решений в этом контексте пока не принято", - поделилась Ранне.

Генеральный директор порта Кеми Маркку Раутио в разговоре с журналистами сказал, что логично учитывать уроки Украины. Он отметил, что сейчас ледоколы сосредоточены в Хельсинки, где фактически находятся под потенциальной угрозой для российских ракет.

Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин - что известно

Напомним, что 10 января 2026 года Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Правительство страны объяснило такое решение соображениями обороны.

Теперь Финляндия официально может добавить противопехотные мины в арсенал своих вооруженных сил.

