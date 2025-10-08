Следствие установило, что он успел поработать с российскими спецслужбами два месяца.

Суд признал виновным гражданина Эстонии Ивана Дмитриева в разведывательной деятельности в пользу России, сообщает ERR.

Ему присудили 4 года и 11 месяцев заключения, а также обязали уплатить 2215 евро в качестве штрафа. По данным следствия, Дмитриев с марта по май 2025 года сотрудничал с офицером оперативного отдела пограничной службы ФСБ Александром Бобковым. Он передавал ему информацию для спецслужб России.

В частности, ФСБ России интересовали члены Кайтселийта, куда входил Дмитриев. Также они хотели узнать о политической ситуации в городе Нарва и военных, которые там находятся.

Видео дня

Генеральный прокурор Эстонии Трийн Олев-Аас рассказал, что Дмитриев был активным членом Кайтселийта и занимался в частности управлением дронами и связанными с этим вопросами.

"Мы задержали Дмитриева при первой же возможности, когда он после участия в военных учениях планировал поехать в Россию на встречу с руководителем разведки", - поделился заместитель директора Департамента национальной безопасности Эстонии Таави Нариц.

Отмечается, что дальнейшее сотрудничество Дмитриева с российскими спецслужбами могло существенно навредить безопасности Эстонии. Согласно собранным доказательствам, эстонец успел всего два месяца посотрудничать с российскими спецслужбами до его задержания.

Нариц рассказал, что ФСБ РФ для вербовки эстонцев использует различные методы - от заманивания до давления или запугивания.

Он добавил, что выбраться из сотрудничества с россиянами можно двумя путями: сообщить полиции о предложении или же если лицо соглашается на сотрудничество, ему согласно приговору суда назначают наказание в виде заключения. К сожалению, отметил Нариц, Дмитриев выбрал второй вариант.

Эстония и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение Путина в Украину. По ее мнению, позиция этих стран привела к ухудшению отношений между ЕС и Россией, что в итоге спровоцировало войну в Украине. Меркель рассказала, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с Владимиром Путиным, но против этой инициативы выступили именно Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Также мы писали, что председатель комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание на посту канцлера. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также резко отреагировал на заявление Меркель. Он отметил, что она своими словами доказала, что является одним из немецких политиков, которые больше всего вредили Европе за последнее столетие.

Вас также могут заинтересовать новости: