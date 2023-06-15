ЕС намерен отказаться от планов по ограничению торговли с пятью китайскими компаниями, предположительно связанными с Россией.

Европейский Союз намерен отказаться от планов по ограничению торговли с пятью китайскими компаниями, предположительно связанными с Россией, с целью достичь компромисса по застопорившемуся 11-му пакету санкций.

Как сообщает Bloomberg, ЕС ранее предлагал ограничить экспорт для восьми компаний якобы за поставку российским фирмам запрещенных технологий. Однако по словам источника, знакомого с этим вопросом, пять из этих фирм были исключены из списка после заверений китайских официальных лиц. По словам источника, ЕС все еще рассматривает планы по сдерживанию торговли с тремя гонконгскими фирмами.

Обсуждение 11-го пакета санкций ЕС после вторжения России в Украину застопорилось на несколько недель, поскольку государства-члены продолжают спорить о том, насколько жесткими должны быть меры.

Как отмечает Bloomberg, ЕС стремится адаптировать свою стратегию в отношении Китая, стремясь сбалансировать свои торговые отношения с уменьшением своей зависимости от этой азиатской страны. Китай пригрозил принять ответные меры, если его компании станут мишенью, но действия ЕС свидетельствуют о том, что он серьезно относится к заверениям Пекина.

Чиновники ЕС надеются, что пакет санкций может быть одобрен на следующей неделе, и дипломаты могут встретиться утром в понедельник, по словам двух источников, знакомых с этим вопросом.

11-й пакет санкций против России - что известно

Уже несколько месяцев Европейский Союз никак не может утвердить новый пакет санкций против России. Основная цель пакета — закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций.

Однако в последних версиях пакета ЕС планирует смягчить санкции. в частности, наказание третьих стран за помощь России будет рассматриваться как исключительные меры.

Кроме того, ранее Украина надеялась, что в этот пакет войдут и санкции против "Росатома", однако в ближайшем будущем этого не произойдет.

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