Наказание третьих стран за помощь России в обходе санкций будет рассматриваться как "исключительные, крайние меры".

ЕС планирует в 11-м санкционном пакете смягчить наказание для третьих стран за помощь России в обходе санкций.

Согласно последней версии 11-го пакета санкций, просмотренной POLITICO, наказание третьих стран за помощь России в обходе санкций рассматривается как "исключительные, крайние меры".

Это связано с опасениями, высказанными несколькими странами ЕС, в частности, Германией, относительно того, что такой механизм нанесет ущерб дипломатическим отношениям и даже приведет страны в объятия России и Китая. Согласно более ранней версии документа от 5 мая, с которым ознакомился POLITICO, вместо ударов по странам, которые разрешают реэкспорт подсанкционных товаров в Россию, Берлин предлагает сосредоточиться на компаниях.

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Самая последняя версия предложения о санкциях предусматривает более осторожный и пошаговый подход, прежде чем наносить удары по третьим странам. Например, он классифицирует такие шаги как "исключительные, крайние меры". И, в качестве последнего изменения проекта, Комиссия должна будет продемонстрировать, что "принятые альтернативные меры оказались неэффективными", прежде чем наказывать третьи страны.

По словам трех дипломатов ЕС, страны ЕС теперь надеются заключить сделку по пакету на следующей неделе. Консультации пройдут перед следующим обсуждением посланниками ЕС 7 июня. "Договоренность близка", — сказал один из них, добавив, что точные сроки "все еще трудно предсказать".

Санкции ЕС в отношении России

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует смягчить некоторые санкции в 11-м пакете. Так, планы по запрету судам, перевозящим запрещенные товары, заходить в порты ЕС, вероятно, будут частично отменены.

Предстоящий пакет санкций в основном направлен на устранение возможностей для обхода антироссийских запретов. Кроме того, рассматривается возможность введения санкций против китайских компаний за поддержку российского ВПК в ходе войны в Украине.

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