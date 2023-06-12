Европейцы больше года не вводят санкции против Росатома, и пока нет свидетельств, что собираются.

Запад не вводит санкции против "Росатома" по трем причинам, которые иллюстрируют, насколько цинична жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов", – заявил он.

Второй причиной, почему Запад до сих пор не наложил санкции на атомную отрасль России, Кулеба назвал определенную зависимость некоторых стран ЕС от "Росатома". Именно россияне обслуживают некоторые АЭС в Европе.

Третья причина заключается в том, что прямо сейчас Россия занимается модернизацией, а по сути строительством атомной электростанции в Венгрии.

Санкции против Росатома – что известно

Уже несколько месяцев Европейский союз никак не может утвердить новый пакет санкций против России. У Киева были надежды, что туда будет включен и "Росатом", но еще в мае выяснилось, что этому не бывать.

Между тем украинские власти давно призывают Запад наказать именно эту российскую корпорацию. Она в значительной мере ответственна за тот беспредел, который россияне творят на Запорожской АЭС. Также есть сведения, что "Росатом" помогает другим российским компаниям обходить санкции.

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