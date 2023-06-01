Ряд предложений, первоначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.

Государства-члены Европейского союза медленно продвигаются к соглашению по 11-му пакету санкций в связи с вторжением России в Украину, поскольку ряд предложений, первоначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.

Как сообщает Bloomberg со сссылкой на источники, знакомые с последними юридическими текстами в стадии обсуждения, планы по запрету судам, перевозящим запрещенные товары, заходить в порты ЕС, вероятно, будут частично отменены.

Кроме того, ограничения, касающиеся перевалки с корабля на корабль и судов, которые отключают свои навигационные системы, будут включать льготный период около 30 дней.

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Как говорится в материале, первоначальные критерии санкций были ослаблены в ходе постоянных переговоров между дипломатическими представителями. В то же время, Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из списка "международных спонсоров войны".

Кроме того, другие страны обеспокоены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских фирм, которые поставляли запрещенные товары в Россию.

Другие предлагаемые меры в новом пакете включают запрет на транзит многих товаров через Россию и формальное прекращение потоков нефти из страны по северной ветке нефтепровода "Дружба".

ЕС надеется, что пакет будет согласован на следующей неделе, сказал один из источников.

11-й пакет антироссийских санкций

11-й пакет санкций ЕС в отношении России направлен на устранение лазеек для обхода антироссийских санкций. Руководство ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине.

Евросоюз предлагает новый набор санкционных мер, направленных на ограничение импорта высокотехнологичных военных компонентов в Российскую Федерацию.

19 мая лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Хиросиме помогли об ужесточении санкций против России, о чем было объявлено в совместном заявлении.

США добавили 71 компанию в "черный список". Это 69 российских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана.

Кроме этого, Великобритания накануне саммита объявила о введение запрета на импорт российских алмазов.

20 мая 2023 года Япония анонсировала ужесточение санкций против России. Япония собирается заморозить активы около 100 человек, Речь идет, в частности, о причастных к уклонению россиянами от санкций или их обходу.

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